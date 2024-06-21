Штурм и зачистка вражеского опорника на Харьковщине бойцами 36-й ОБрМП. ВИДЕО
Украинские штурмовики при поддержке с воздуха операторов дронов ликвидируют оккупантов, зачищают от врага и возвращают под контроль наш опорник на северо-западе от Волчанска, Харьковское направление фронта.
Соответствующее видео опубликовал телеграм-канал Бутусов плюс, информирует Цензор.НЕТ.
Боевая работа морских пехотинцев 36-й отдельной бригады.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
СЛАВА ВОЇНАМ! СЛАВА ЗСУ!!!
(правда, там про восток, а здесь про СЗ)
До слова, пускав їх новітній російський літак СУ-57.
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2024/06/21/7461847/ Гауляйтер Севастополя заявил об атаке украинских дронов