Штурм и зачистка вражеского опорника на Харьковщине бойцами 36-й ОБрМП. ВИДЕО

Украинские штурмовики при поддержке с воздуха операторов дронов ликвидируют оккупантов, зачищают от врага и возвращают под контроль наш опорник на северо-западе от Волчанска, Харьковское направление фронта.

Соответствующее видео опубликовал телеграм-канал Бутусов плюс, информирует Цензор.НЕТ.

Боевая работа морских пехотинцев 36-й отдельной бригады.

Харьковщина (5577) 36 отдельная бригада морской пехоты (212) Волчанск (432)
Опорник... вже викопаний екскаватором...
показать весь комментарий
21.06.2024 00:00 Ответить
А до чого тут це ?
показать весь комментарий
21.06.2024 00:05 Ответить
36-тка діє жорстка!!!!
СЛАВА ВОЇНАМ! СЛАВА ЗСУ!!!
показать весь комментарий
21.06.2024 00:38 Ответить
Отлично проявил себя и другой механик-водитель, удобно заехав бортом с надписью РОССИЯ над головой раненного что лежал на земле, которого к сожалению пришлось переехать. Уверен, что из извивающегося тела звучало "... в этом слове огонь и сила".
показать весь комментарий
21.06.2024 02:20 Ответить
Это не про картинка в этом коменте?
(правда, там про восток, а здесь про СЗ)

показать весь комментарий
21.06.2024 05:56 Ответить
Сили ППО у ніч на 21 червня збили усі 4 керовані авіаційні ракети Х-59/Х-69

До слова, пускав їх новітній російський літак СУ-57.
показать весь комментарий
21.06.2024 07:21 Ответить
07:27

https://www.pravda.com.ua/rus/news/2024/06/21/7461847/ Гауляйтер Севастополя заявил об атаке украинских дронов
показать весь комментарий
21.06.2024 07:48 Ответить
 
 