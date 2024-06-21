Штурм и зачистка вражеского опорника на Харьковщине бойцами 36-й ОБрМП. ВИДЕО

Украинские штурмовики при поддержке с воздуха операторов дронов ликвидируют оккупантов, зачищают от врага и возвращают под контроль наш опорник на северо-западе от Волчанска, Харьковское направление фронта.

Соответствующее видео опубликовал телеграм-канал Бутусов плюс, информирует Цензор.НЕТ.

Боевая работа морских пехотинцев 36-й отдельной бригады.

