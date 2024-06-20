Штурм та зачистка ворожого опорника на Харківщині бійцями 36-ї ОБрМП. ВIДЕО

Українські штурмовики за підтримки з повітря операторів дронів ліквідують окупантів, зачищають від ворога та повертають під контроль наш опорник на північному заході від Вовчанська, Харківський напрямок фронту.

Відповідне відео опублікував телеграм-канал Бутусов плюс, інформує Цензор.НЕТ.

Бойова робота морських піхотинців 36-ї окремої бригади.

