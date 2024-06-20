УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9252 відвідувача онлайн
Новини Відео Війна
8 165 7

Штурм та зачистка ворожого опорника на Харківщині бійцями 36-ї ОБрМП. ВIДЕО

Українські штурмовики за підтримки з повітря операторів дронів ліквідують окупантів, зачищають від ворога та повертають під контроль наш опорник на північному заході від Вовчанська, Харківський напрямок фронту.

Відповідне відео опублікував телеграм-канал Бутусов плюс, інформує Цензор.НЕТ.

Бойова робота морських піхотинців 36-ї окремої бригади.

Також дивіться: Воїни 36 ОБрМП знищили БМП окупантів східніше Вовчанська. ВIДЕО

Автор: 

Харківщина (6054) 36 окрема бригада морської піхоти (211) Вовчанськ (460)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Опорник... вже викопаний екскаватором...
показати весь коментар
21.06.2024 00:00 Відповісти
А до чого тут це ?
показати весь коментар
21.06.2024 00:05 Відповісти
36-тка діє жорстка!!!!
СЛАВА ВОЇНАМ! СЛАВА ЗСУ!!!
показати весь коментар
21.06.2024 00:38 Відповісти
Отлично проявил себя и другой механик-водитель, удобно заехав бортом с надписью РОССИЯ над головой раненного что лежал на земле, которого к сожалению пришлось переехать. Уверен, что из извивающегося тела звучало "... в этом слове огонь и сила".
показати весь коментар
21.06.2024 02:20 Відповісти
Это не про картинка в этом коменте?
(правда, там про восток, а здесь про СЗ)

показати весь коментар
21.06.2024 05:56 Відповісти
Сили ППО у ніч на 21 червня збили усі 4 керовані авіаційні ракети Х-59/Х-69

До слова, пускав їх новітній російський літак СУ-57.
показати весь коментар
21.06.2024 07:21 Відповісти
07:27

https://www.pravda.com.ua/rus/news/2024/06/21/7461847/ Гауляйтер Севастополя заявил об атаке украинских дронов
показати весь коментар
21.06.2024 07:48 Відповісти
 
 