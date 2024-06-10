Воїни 36 ОБрМП знищили БМП окупантів східніше Вовчанська. ВIДЕО
Бійці 36-ої окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського знищили ворожу БМП східніше Вовчанська.
Відповідне відео опублікував телеграм-канал DeepState, інформує Цензор.НЕТ.
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