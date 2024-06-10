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Воїни 36 ОБрМП знищили БМП окупантів східніше Вовчанська. ВIДЕО

Бійці 36-ої окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського знищили ворожу БМП східніше Вовчанська.

Відповідне відео опублікував телеграм-канал DeepState, інформує Цензор.НЕТ.

Також дивіться: Окупант намагається знищити дрон з автомата, але потім сам застрелюється. ВIДЕО

Автор: 

знищення (7334) 36 окрема бригада морської піхоти (204) БМП (413)


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Дуже чудовий фейєрверк вийшов із кацапського БМП 👍🏼😂
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11.06.2024 00:10 Відповісти
Порох китайський
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11.06.2024 01:32 Відповісти
Що в цю ******** напхали...
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11.06.2024 00:11 Відповісти
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11.06.2024 00:20 Відповісти
Феєрично ...
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11.06.2024 00:58 Відповісти
Видно, що там точно ніхто не замерз.
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11.06.2024 01:09 Відповісти
потрійний салют від отриманих квитків на концерт кабдзона
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11.06.2024 09:56 Відповісти
Схоже, шо у БМП було усьо щоб попасти до накабздона.
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11.06.2024 12:12 Відповісти
 
 