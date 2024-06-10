Окупант намагається знищити дрон з автомата, але потім сам застрелюється. ВIДЕО
Окупант намагався знищити дрон, вистреливши в нього з автомата, але незабаром росіянин всадив кулю собі між очей і навіть встиг поправити каску.
Самогубство росіянина зафіксували пілоти 1-го механізованого батальйону "Чорний Ворон" 93-ої окремої механізованої бригади "Холодний Яр" на Бахмутському напрямку, повідомляє Цензор.НЕТ.
Топ коментарі
+22 НБ
показати весь коментар10.06.2024 22:58
+22 Trevo Trow
показати весь коментар10.06.2024 23:08
+16 Mine
показати весь коментар10.06.2024 23:01
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Як спати лiг..
Усьо па плану!!
пальнув мимо
а потім ще й яримурку поправив і влігся зручніше
Пальнуть в голову, а потом каску поправлять и поудобнее ложиться.
Максимум ухо отстрелил, типа ранение теперь.