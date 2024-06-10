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Окупант намагається знищити дрон з автомата, але потім сам застрелюється. ВIДЕО

Окупант намагався знищити дрон, вистреливши в нього з автомата, але незабаром росіянин всадив кулю собі між очей і навіть встиг поправити каску.

Самогубство росіянина зафіксували пілоти 1-го механізованого батальйону "Чорний Ворон" 93-ої окремої механізованої бригади "Холодний Яр" на Бахмутському напрямку, повідомляє Цензор.НЕТ.

Також дивіться: Окупант зафільмував, що відбувається на Запорізькому напрямку: "Вот это распетушили нас к х#ям. Все раздолбано нахер, пистонят нас". ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17526) самогубство (636) 93 окрема механізована бригада (295)


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Топ коментарі
+22
Симулянт.
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10.06.2024 22:58
+22
Станіславський має сумнів.
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10.06.2024 23:08
+16
Треба, щоб вiд одного слова Украiна у коцапiв суiцид починався!
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10.06.2024 23:01
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хароший мальчік..
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10.06.2024 22:57 Відповісти
Симулянт.
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10.06.2024 22:58 Відповісти
ухилянт.
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11.06.2024 00:01 Відповісти
Тупе створіння! Спочатку застрелься, а вже потім за дрончиком полюй!
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10.06.2024 22:58 Відповісти
Треба, щоб вiд одного слова Украiна у коцапiв суiцид починався!
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10.06.2024 23:01 Відповісти
I всьо так чiнно.
Як спати лiг..
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10.06.2024 23:03 Відповісти
Похоже этот поц себе только ухо отстрелил. А потом откинул автомат, надел каску и успокоился.
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10.06.2024 23:03 Відповісти
Это Глот с планеты Катрук! Он притворяется! Убейте его! (с)
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10.06.2024 23:04 Відповісти
Застрелился, отлижил автомат в сторону, поправил каску чтоб красиво было, вытянул ноги и сдох. Какой то песец. Ето точно zомбаки
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10.06.2024 23:07 Відповісти
Він не застрелився. Мінімум - дотичне поранення шкіри і апоневрозу голови, максимум - зачатку головного мозку. На летальних "самострілах" в довбешку в агонуючому тілі настає гіпертонус м'язів-розгиначів, через втрату регулюючого впливу моторної кори головного мозку над мотонейронами спинного мозку, які ще деякий час живуть.
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10.06.2024 23:27 Відповісти
Станіславський має сумнів.
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10.06.2024 23:08 Відповісти
Як вони тільки до дорослого віку доживають якщо одразу стріляються коли щось не виходить?
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10.06.2024 23:19 Відповісти
Цей придурок, навіть застрелитись нормально не зміг.
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10.06.2024 23:26 Відповісти
Таке рюзьке мені подобається.
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10.06.2024 23:33 Відповісти
Типове ЧЛЄНОВРЄДІТЄЛЬСТВО, від срусьКАГА міфа!!
Усьо па плану!!
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10.06.2024 23:44 Відповісти
.....не погано ! , але якесь невдале самогубство.....
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10.06.2024 23:45 Відповісти
"Были бы мозги- было б сотрясение"(С). Насправді- хз, як воно ще каску поправляло, мабуть, дійсно(а не фігурально) мозку там просто нема.
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11.06.2024 00:00 Відповісти
Дурнуватий кацап , бо міг би здатися в полон 😡
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11.06.2024 00:04 Відповісти
Що за х✓йня? Навіщо таке відео викладати де нічого не зрозуміло?
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11.06.2024 00:16 Відповісти
А чого не робити це вдома, в Тамбові?
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11.06.2024 00:55 Відповісти
де ж він застрелився?
пальнув мимо
а потім ще й яримурку поправив і влігся зручніше
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11.06.2024 01:07 Відповісти
имитация самоубийства.

Пальнуть в голову, а потом каску поправлять и поудобнее ложиться.
Максимум ухо отстрелил, типа ранение теперь.
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11.06.2024 07:23 Відповісти
він емітував самостріл. бо після пострілу в голову автомат не відкидають, та не поправляють каску.
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11.06.2024 07:29 Відповісти
Це саме краще рішення в його житті!
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11.06.2024 11:01 Відповісти
he is a conscious occupier…
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11.06.2024 18:08 Відповісти
 
 