Окупант намагається знищити дрон з автомата, але потім сам застрелюється. ВIДЕО

Окупант намагався знищити дрон, вистреливши в нього з автомата, але незабаром росіянин всадив кулю собі між очей і навіть встиг поправити каску.

Самогубство росіянина зафіксували пілоти 1-го механізованого батальйону "Чорний Ворон" 93-ої окремої механізованої бригади "Холодний Яр" на Бахмутському напрямку, повідомляє Цензор.НЕТ.

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