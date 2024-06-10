Окупант зафільмував, що відбувається на Запорізькому напрямку: "Вот это распетушили нас к х#ям. Все раздолбано нахер, пистонят нас". ВIДЕО

Російський військовослужбовець записав відео, в якому показав ситуацію на Запорізькому напрямку. Місцевість, де вони дислокуються, повністю зруйнована, техніка уражена та непридатна, на фоні чути вибухи та стрілецький бій. Все, що раніше було посадкою і цвіло, зараз спустошено.

Відповідне відео опублікував телеграм-канал Бутусов Плюс, інформує Цензор.НЕТ.

"Полетели в рот тефтели! Вот это распетушили нас! Вот это всё, что вокруг нас - все раздолбано нахер. Пистонят нас, дьяволы!", - каже окупант.

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