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Новини Відео Війна
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Окупант зафільмував, що відбувається на Запорізькому напрямку: "Вот это распетушили нас к х#ям. Все раздолбано нахер, пистонят нас". ВIДЕО

Російський військовослужбовець записав відео, в якому показав ситуацію на Запорізькому напрямку. Місцевість, де вони дислокуються, повністю зруйнована, техніка уражена та непридатна, на фоні чути вибухи та стрілецький бій. Все, що раніше було посадкою і цвіло, зараз спустошено.

Відповідне відео опублікував телеграм-канал Бутусов Плюс, інформує Цензор.НЕТ.

"Полетели в рот тефтели! Вот это распетушили нас! Вот это всё, что вокруг нас - все раздолбано нахер. Пистонят нас, дьяволы!", - каже окупант.

Дивіться: "Свій же танк переїхав всю групу, а я між траками лишився": як окупант здався у полон. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17526) Запорізька область (3645)


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Топ коментарі
+18
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10.06.2024 21:24
+10
Петушить вас Ахмат будет
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10.06.2024 21:34
+6
здохни мразота
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10.06.2024 21:49
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І крикнув в небо - кого ***** - вся жопа в шрамах!
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10.06.2024 21:23 Відповісти
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10.06.2024 21:24 Відповісти
зхеленку сдуло...яка печаль
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10.06.2024 21:33 Відповісти
Петушить вас Ахмат будет
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10.06.2024 21:34 Відповісти
Мазефака? Так вот какие они - наемники НАТО...
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10.06.2024 21:36 Відповісти
Нацианалпрідатєль...шта лі , какойта.
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10.06.2024 21:37 Відповісти
там вам і могила
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10.06.2024 21:42 Відповісти
здохни мразота
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10.06.2024 21:49 Відповісти
Друга армія Світу?
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10.06.2024 21:55 Відповісти
він "шокает", напевно з місцевих? ну или лугандон
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10.06.2024 21:58 Відповісти
Кубань, Воронеж и т.д
. Много временно окупированных москвой территорий .
Буферная зона это уже обязательно в планах на ближайшие 200 лет!
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10.06.2024 22:06 Відповісти
місцеві там хіба що кроти та польовки.
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11.06.2024 06:44 Відповісти
Природа отравлена, земля в трупаках чумных собак, разруха ...
Вот что несет узкий мир. Всему миру нада обьяснять!!!
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10.06.2024 22:05 Відповісти
Дерева шкода
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10.06.2024 22:12 Відповісти
Ой як шкода, роздовбали дзьобики півникам.
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10.06.2024 22:19 Відповісти
Іпать дегенерати.... смішкі та жарти їм подихати за старого шизонутого ***** з бункера. Кацапи чого ви такі дегенерати?!
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10.06.2024 22:32 Відповісти
Тупа кацапня почне про щось здогадуватися, коли такі відео з мацкви почнуть приходити.
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10.06.2024 23:00 Відповісти
Какой занятный язік.
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10.06.2024 23:05 Відповісти
Чому вживаються нєскрєпниє матюки? На пляшку терміново.
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10.06.2024 23:46 Відповісти
Він ще розмовляє ? Дивно.
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11.06.2024 03:38 Відповісти
Нема хлєба-солі, ніхто радісно не зустріча кацапню.
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11.06.2024 09:08 Відповісти
Эта руссня уже здохла, старое видео. Уже лето.
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11.06.2024 09:16 Відповісти
 
 