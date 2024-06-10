Окупант зафільмував, що відбувається на Запорізькому напрямку: "Вот это распетушили нас к х#ям. Все раздолбано нахер, пистонят нас". ВIДЕО
Російський військовослужбовець записав відео, в якому показав ситуацію на Запорізькому напрямку. Місцевість, де вони дислокуються, повністю зруйнована, техніка уражена та непридатна, на фоні чути вибухи та стрілецький бій. Все, що раніше було посадкою і цвіло, зараз спустошено.
Відповідне відео опублікував телеграм-канал Бутусов Плюс, інформує Цензор.НЕТ.
"Полетели в рот тефтели! Вот это распетушили нас! Вот это всё, что вокруг нас - все раздолбано нахер. Пистонят нас, дьяволы!", - каже окупант.
Топ коментарі
+18 Валерий К #448385
показати весь коментар10.06.2024 21:24
+10 Vlad Valex
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+6 polini orop
показати весь коментар10.06.2024 21:49
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. Много временно окупированных москвой территорий .
Буферная зона это уже обязательно в планах на ближайшие 200 лет!
Вот что несет узкий мир. Всему миру нада обьяснять!!!