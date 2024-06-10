Оккупант снял, что происходит на Запорожском направлении: "Вот это распетушили нас к х#ям. Все раздолбано нахер, пистонят нас". ВИДЕО

Российский военнослужащий записал видео, в котором показал ситуацию на Запорожском направлении. Местность, где они дислоцируются, полностью разрушена, техника подбита и непригодна, на фоне слышны взрывы и стрелковый бой. Все, что раньше было посадкой и цвело, сейчас опустошено.

Соответствующее видео опубликовал телеграм-канал Бутусов Плюс, информирует Цензор.НЕТ.

"Полетели в рот тефтели! Вот это распетушили нас! Вот это все, что вокруг нас - все раздолбано нахер. Пистонят нас, дьяволы!" - говорит оккупант.

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