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Новости Видео Война
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Оккупант снял, что происходит на Запорожском направлении: "Вот это распетушили нас к х#ям. Все раздолбано нахер, пистонят нас". ВИДЕО

Российский военнослужащий записал видео, в котором показал ситуацию на Запорожском направлении. Местность, где они дислоцируются, полностью разрушена, техника подбита и непригодна, на фоне слышны взрывы и стрелковый бой. Все, что раньше было посадкой и цвело, сейчас опустошено.

Соответствующее видео опубликовал телеграм-канал Бутусов Плюс, информирует Цензор.НЕТ.

"Полетели в рот тефтели! Вот это распетушили нас! Вот это все, что вокруг нас - все раздолбано нахер. Пистонят нас, дьяволы!" - говорит оккупант.

Смотрите также: "Свой же танк переехал всю группу, а я между траками остался": как оккупант сдался в плен. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (19307) Запорожская область (3097)


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Топ комментарии
+18
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10.06.2024 21:24
+10
Петушить вас Ахмат будет
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10.06.2024 21:34
+6
здохни мразота
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10.06.2024 21:49
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І крикнув в небо - кого ***** - вся жопа в шрамах!
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10.06.2024 21:23 Ответить
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10.06.2024 21:24 Ответить
зхеленку сдуло...яка печаль
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10.06.2024 21:33 Ответить
Петушить вас Ахмат будет
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10.06.2024 21:34 Ответить
Мазефака? Так вот какие они - наемники НАТО...
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10.06.2024 21:36 Ответить
Нацианалпрідатєль...шта лі , какойта.
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10.06.2024 21:37 Ответить
там вам і могила
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10.06.2024 21:42 Ответить
здохни мразота
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10.06.2024 21:49 Ответить
Друга армія Світу?
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10.06.2024 21:55 Ответить
він "шокает", напевно з місцевих? ну или лугандон
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10.06.2024 21:58 Ответить
Кубань, Воронеж и т.д
. Много временно окупированных москвой территорий .
Буферная зона это уже обязательно в планах на ближайшие 200 лет!
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10.06.2024 22:06 Ответить
місцеві там хіба що кроти та польовки.
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11.06.2024 06:44 Ответить
Природа отравлена, земля в трупаках чумных собак, разруха ...
Вот что несет узкий мир. Всему миру нада обьяснять!!!
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10.06.2024 22:05 Ответить
Дерева шкода
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10.06.2024 22:12 Ответить
Ой як шкода, роздовбали дзьобики півникам.
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10.06.2024 22:19 Ответить
Іпать дегенерати.... смішкі та жарти їм подихати за старого шизонутого ***** з бункера. Кацапи чого ви такі дегенерати?!
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10.06.2024 22:32 Ответить
Тупа кацапня почне про щось здогадуватися, коли такі відео з мацкви почнуть приходити.
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10.06.2024 23:00 Ответить
Какой занятный язік.
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10.06.2024 23:05 Ответить
Чому вживаються нєскрєпниє матюки? На пляшку терміново.
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10.06.2024 23:46 Ответить
Він ще розмовляє ? Дивно.
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11.06.2024 03:38 Ответить
Нема хлєба-солі, ніхто радісно не зустріча кацапню.
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11.06.2024 09:08 Ответить
Эта руссня уже здохла, старое видео. Уже лето.
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11.06.2024 09:16 Ответить
 
 