"Свій же танк переїхав всю групу, а я між траками лишився": як окупант здався у полон. ВIДЕО

Наступні кадри з російським військовослужбовцем облетіли увесь інтернет ще в квітні. На них російський солдат дав справжній майстерклас - як потрібно правильно здаватися у полон українським захисникам. Практично повністю роздягся, показавши, що сюрпризів від нього чекати не варто, і під пильною увагою оператора дрону буквально вкотився на наші позиції, одразу ж отримавши воду і, головне, безпеку та можливість обмінятися і повернутися до рідних.

Тепер з'явилася можливість почути його історію. Отже, Юсин Олександр Віталійович 25.07.1999 оку народження служив у 3-му стрілецькому батальйоні так званої "Тероборони ДНР". Воює з 2017 року.

"Через гроші пішов. У нас у Донецьку все для цього робиться, щоб чоловіки йшли до армії", - каже окупант.

Згадує, як "ДНР" готувалася до початку повномасштабного вторгнення: "Докинули на позиції резервістів, десь за тиждень до 24 лютого, а вже 9 березня штурмували Мар'їнку. 17-м нашим відірвало ноги, ми відкотилися назад".

10 березня все повторилося: "Нас об'єднали зі 100-ю бригадою, посадили на техніку. Нас розмотали, ми отримали пи#ди, зі 100 людей нас 30 повернулося живими".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, сенс війни бачить так: "Росія захотіла вторгнутися, виходить. Я не очікував, що вона ось так-ось по містах!" Його думка різко змінилaся після того, як російський танк переїхав всю його групу, а він у трусах поповз здаватися".

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