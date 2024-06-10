"Свій же танк переїхав всю групу, а я між траками лишився": як окупант здався у полон. ВIДЕО
Наступні кадри з російським військовослужбовцем облетіли увесь інтернет ще в квітні. На них російський солдат дав справжній майстерклас - як потрібно правильно здаватися у полон українським захисникам. Практично повністю роздягся, показавши, що сюрпризів від нього чекати не варто, і під пильною увагою оператора дрону буквально вкотився на наші позиції, одразу ж отримавши воду і, головне, безпеку та можливість обмінятися і повернутися до рідних.
Тепер з'явилася можливість почути його історію. Отже, Юсин Олександр Віталійович 25.07.1999 оку народження служив у 3-му стрілецькому батальйоні так званої "Тероборони ДНР". Воює з 2017 року.
"Через гроші пішов. У нас у Донецьку все для цього робиться, щоб чоловіки йшли до армії", - каже окупант.
Згадує, як "ДНР" готувалася до початку повномасштабного вторгнення: "Докинули на позиції резервістів, десь за тиждень до 24 лютого, а вже 9 березня штурмували Мар'їнку. 17-м нашим відірвало ноги, ми відкотилися назад".
10 березня все повторилося: "Нас об'єднали зі 100-ю бригадою, посадили на техніку. Нас розмотали, ми отримали пи#ди, зі 100 людей нас 30 повернулося живими".
Як повідомляє Цензор.НЕТ, сенс війни бачить так: "Росія захотіла вторгнутися, виходить. Я не очікував, що вона ось так-ось по містах!" Його думка різко змінилaся після того, як російський танк переїхав всю його групу, а він у трусах поповз здаватися".
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Мій шкільний друг, майже сусід, нормальний хлоп, робив у шахті, потім в автосервісі. Реально йому на політику було абсолютно пох і до літа 2014 він взагалі не розумів що відбувається, адже до вечора крутив гайки. В 14 році поїхати він не зміг, бо лишась стара мати-інвалід. І жодного разу від нього я не чув щось поганого про Україну, лише надія, що скоро все повернеться як було. І ось восени 14-го їх контору розганяють, автосервіс отжали якісь попочленци і він повернувся у шахту. У шахті він пропрацював до 18р. Ну як попрацював, робить -робили, а бабло платили з великими затримками у декілька місяців. На цьому фоні він почав побухівати, і вже не знаю як, його занесло у перший армійський корпус "******** республіки". Де він пробув 3 місяця, допоки наша дрг не навела шороху на якомусь блокпості.
Коротше, через півроку, як він загинув - його мати вмерла через відсутність ліків і від того, що некому було доглянути. Кажуть у хату було не зайти, такий сморід.
Мораль така : скільки територій у 14-му відбили - стільки людей і врятували.
починаючи з 2004-го...
А "танк всєх пєрєєхал" до методичкі додали після відомого випадку (В Бєлгородській області п'яні росіяни розчавили танком автівку з людьми. ВIДЕО 18+ Джерело:
https://censor.net/ua/v3493152)?
бо міни...
клава - я **** від нашoi порядочності....