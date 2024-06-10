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"Свій же танк переїхав всю групу, а я між траками лишився": як окупант здався у полон. ВIДЕО

Наступні кадри з російським військовослужбовцем облетіли увесь інтернет ще в квітні. На них російський солдат дав справжній майстерклас - як потрібно правильно здаватися у полон українським захисникам. Практично повністю роздягся, показавши, що сюрпризів від нього чекати не варто, і під пильною увагою оператора дрону буквально вкотився на наші позиції, одразу ж отримавши воду і, головне, безпеку та можливість обмінятися і повернутися до рідних.

Тепер з'явилася можливість почути його історію. Отже, Юсин Олександр Віталійович 25.07.1999 оку народження служив у 3-му стрілецькому батальйоні так званої "Тероборони ДНР". Воює з 2017 року.

"Через гроші пішов. У нас у Донецьку все для цього робиться, щоб чоловіки йшли до армії", - каже окупант.

Згадує, як "ДНР" готувалася до початку повномасштабного вторгнення: "Докинули на позиції резервістів, десь за тиждень до 24 лютого, а вже 9 березня штурмували Мар'їнку. 17-м нашим відірвало ноги, ми відкотилися назад".

10 березня все повторилося: "Нас об'єднали зі 100-ю бригадою, посадили на техніку. Нас розмотали, ми отримали пи#ди, зі 100 людей нас 30 повернулося живими".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, сенс війни бачить так: "Росія захотіла вторгнутися, виходить. Я не очікував, що вона ось так-ось по містах!" Його думка різко змінилaся після того, як російський танк переїхав всю його групу, а він у трусах поповз здаватися".

Дивіться: Знищення триповерхової будівлі із російськими загарбниками одним тільки FPV-дроном. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17526) полонені (2267)


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Топ коментарі
+37
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10.06.2024 19:23
+25
У полоні всі "не хотіли" нападати! А шо їм ще казати, не правду ж - що їхав постріляти "смішних #а#лов" та грабувати .
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10.06.2024 19:19
+23
Жаль що не здох,падло.
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10.06.2024 19:21
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У полоні всі "не хотіли" нападати! А шо їм ще казати, не правду ж - що їхав постріляти "смішних #а#лов" та грабувати .
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10.06.2024 19:19 Відповісти
Жаль що не здох,падло.
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10.06.2024 19:21 Відповісти
так, на цього гівнюка когось виміняти не вийде...
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11.06.2024 10:56 Відповісти
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10.06.2024 19:23 Відповісти
Бо людина має гідність.
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10.06.2024 20:23 Відповісти
От би всі так....
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10.06.2024 23:45 Відповісти
а шо ш такоє. Рускіє своїх нє бросают. Чому жити лишив па дло?
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10.06.2024 19:27 Відповісти
Шо, ****** рюзкий мир, сепар?
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10.06.2024 19:30 Відповісти
Кому потрібні иого розказні?
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10.06.2024 19:33 Відповісти
Тим більше, що після його виступу наврядчи поміняють, чи поміняють для кувалди...
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11.06.2024 06:32 Відповісти
Таким покидькам не має бути віри. За гроші пішов воювати? Так воює вже аж з 2017 року.... Хіба не було в нього іншої можливості заробити? Виїхати свого часу наприклад на підкотрольну територїю і знайти роботу, або навїть поїхати на заробїтки до Польші.Як всі нормальні люди робили. Впевнений що міг. Виходить тут справа не в грошах зовсім...... І він сам з Донецька, і воював проти Украіни- по суті зрадник.
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10.06.2024 19:37 Відповісти
Я не згоден, бо сам звідти. Така доля спіткала багатьох місцевих.
Мій шкільний друг, майже сусід, нормальний хлоп, робив у шахті, потім в автосервісі. Реально йому на політику було абсолютно пох і до літа 2014 він взагалі не розумів що відбувається, адже до вечора крутив гайки. В 14 році поїхати він не зміг, бо лишась стара мати-інвалід. І жодного разу від нього я не чув щось поганого про Україну, лише надія, що скоро все повернеться як було. І ось восени 14-го їх контору розганяють, автосервіс отжали якісь попочленци і він повернувся у шахту. У шахті він пропрацював до 18р. Ну як попрацював, робить -робили, а бабло платили з великими затримками у декілька місяців. На цьому фоні він почав побухівати, і вже не знаю як, його занесло у перший армійський корпус "******** республіки". Де він пробув 3 місяця, допоки наша дрг не навела шороху на якомусь блокпості.
Коротше, через півроку, як він загинув - його мати вмерла через відсутність ліків і від того, що некому було доглянути. Кажуть у хату було не зайти, такий сморід.
Мораль така : скільки територій у 14-му відбили - стільки людей і врятували.
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10.06.2024 20:02 Відповісти
Згоден з Вами. У кожного своя ситуація. В мене теж є родичі з Донецька. В 2014 році все покинули і виїхали звідти на Черкащину. Кїлька років помаялись на з"йомному житлі та різних подробітках (все чекали на повернення Украіни) а потїм таки повернулись назад - бо там ї квартири іхні ї домївки...... Але все рівно , яка б доля не спідкала людей - брати зброю у руки та майже добровільно та за гроші йти воювати проти своєі Батьківщини , проти своіх людей - це злочин якому немає випрвдовуння.
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10.06.2024 21:06 Відповісти
але тамтешні місцеві доклали чималих зусиль, щоб та лиха доля їх таки спіткала.
починаючи з 2004-го...
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11.06.2024 11:04 Відповісти
рюзький мір нікому ще не дав ладу й не приніс добра. І на донбасі теж саме відбулося. Там де рюзькій мір - там смерть, кров, біль, страх та занепад.
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11.06.2024 11:17 Відповісти
"Как началась вайна строіл лінію абарони... Камандіри ****@лі... Всє двухсотиє я адін вижил..."
А "танк всєх пєрєєхал" до методичкі додали після відомого випадку (В Бєлгородській області п'яні росіяни розчавили танком автівку з людьми. ВIДЕО 18+ Джерело:
https://censor.net/ua/v3493152)?
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10.06.2024 19:44 Відповісти
Хто хотів, той вже давно виїхав з Донецька
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10.06.2024 19:45 Відповісти
Так це ж днрівець наш українець до 2014 року. Куди його міняти? У в'язницю посадити на термін на який садять вбивць, а потім видно буде. Навіть цілішим буде, можливо мозок на місце стане. Тільки не в загальну камеру.
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10.06.2024 20:04 Відповісти
Мальчік в трусиках вирішив здатися? А скількох захисників України він поклав, починаючи з 2017 року?
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10.06.2024 20:17 Відповісти
нр всіх переїхав - змінити мехвода як непридатного.
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10.06.2024 20:19 Відповісти
перше правіло танкіста - срать в колею!
бо міни...
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10.06.2024 20:28 Відповісти
Сім років воював проти України. Напевно не одного українця вбив
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10.06.2024 20:30 Відповісти
а потім змінив міровозреніє, а ми хаваємо ордловські пісні..
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10.06.2024 20:32 Відповісти
не вже хтось думає, що в донецьку хтось є за Україну- я не вірю.
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10.06.2024 20:36 Відповісти
зробили з даунецкого підараса кінозірку - тепер навіть і не придуши клопа...
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10.06.2024 20:37 Відповісти
І куди цього мальчикав трусиках тепер?
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10.06.2024 20:38 Відповісти
в радники буби - ніяк не менше, там вся їхня кодла...
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10.06.2024 20:41 Відповісти
хто сказав цій диниерівській морді, що танк був свій? для росіянців всі диниривці - бруд підньогтьовий
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10.06.2024 20:46 Відповісти
Це брехливе лайно підлягає смертній карі!
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10.06.2024 20:53 Відповісти
Огида!
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10.06.2024 21:09 Відповісти
Если бы не..... то их бы переехал танк нато! И лбгт-автомобиль пропаганды трансгендерности
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10.06.2024 21:54 Відповісти
ДА СРАТЬ НА ТАКИЕ РАССКАЗКИ !!!
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11.06.2024 00:48 Відповісти
тобто нас можа вбивати років з 10, а потім в трусіках приповзти в українські окопи і сказати я зсмінив міровозреніє?
клава - я **** від нашoi порядочності....
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11.06.2024 04:35 Відповісти
застрелити і забути...
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11.06.2024 04:47 Відповісти
потрапили би ви, боже збав, до нього в полон - відразу би все зрозуміли...
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11.06.2024 05:25 Відповісти
пощастило тобі, вилупок.. Вдруге не поталанить так.
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11.06.2024 11:07 Відповісти
сєпар кончений...
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11.06.2024 11:42 Відповісти
 
 