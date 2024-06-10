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Знищення триповерхової будівлі із російськими загарбниками одним тільки FPV-дроном. ВIДЕО

Воїни підрозділу "Kurt & company" 28-ої окремої механізованої бригади імені Лицарів Зимового Походу одним тільки FPV-дроном знищили триповерховий будинок, у якому переховувалися окупанти.

Відповідне відео опублікував телеграм-канал Ескадрон, інформує Цензор.НЕТ.

Також дивіться: Робота авіації на Покровському напрямку в Донецькій області. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17526) знищення (7334)


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Топ коментарі
+17
Земля цеглою довбана кацапня.
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10.06.2024 19:04
+10
потужний такий собі дронік - пілоту пошана!
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10.06.2024 19:09
+10
Нічлго собі, дрон камікадзе, таке враження, що в будівлю поцілила ракета, або КАБ! 👍
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10.06.2024 19:11
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Земля цеглою довбана кацапня.
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10.06.2024 19:04 Відповісти
С гарантией придавило.
А орки многократно нарушили технику безопасности! Белая лада калина не светит
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10.06.2024 19:04 Відповісти
"Бис! Дай ка ти ему еще пару раз! Для ума... (с)
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10.06.2024 19:06 Відповісти
потужний такий собі дронік - пілоту пошана!
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10.06.2024 19:09 Відповісти
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10.06.2024 19:09 Відповісти
Нічлго собі, дрон камікадзе, таке враження, що в будівлю поцілила ракета, або КАБ! 👍
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10.06.2024 19:11 Відповісти
могильний тетріс
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10.06.2024 19:17 Відповісти
Дрон, в мирное время ! Макрон, что ты делаешь !
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10.06.2024 19:18 Відповісти
і ніхто нє узнаєт гдє магілкм твая...
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10.06.2024 19:26 Відповісти
Кацапи розібрали опорну стінку...і вистачило 1кг вибіхівки щоби все посипалось
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10.06.2024 19:41 Відповісти
Нічого собі. Там мабуть кацапи мали якийсь склад снарядів, який детонував.
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10.06.2024 19:49 Відповісти
Та не, то савейские строители скомуниздили почти весь цемент. А песок удар не держит.
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11.06.2024 10:21 Відповісти
шанси вциліти ==> до 0
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10.06.2024 20:28 Відповісти
Смерть кацапам!
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10.06.2024 21:23 Відповісти
От як гарно!
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11.06.2024 05:46 Відповісти
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11.06.2024 09:01 Відповісти
Вражаюче відео. Кацапня в будинку крякнути не встигла як до кобзона відправилась.
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11.06.2024 11:50 Відповісти
Песню исполнял С. Стерненко
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11.06.2024 13:58 Відповісти
 
 