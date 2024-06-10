Знищення триповерхової будівлі із російськими загарбниками одним тільки FPV-дроном. ВIДЕО
Воїни підрозділу "Kurt & company" 28-ої окремої механізованої бригади імені Лицарів Зимового Походу одним тільки FPV-дроном знищили триповерховий будинок, у якому переховувалися окупанти.
Відповідне відео опублікував телеграм-канал Ескадрон, інформує Цензор.НЕТ.
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+17 ОсвальдКоблпот #588757
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