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Робота авіації на Покровському напрямку в Донецькій області. ВIДЕО

Аеророзвідники 47-ої окремої механізованої бригади зафільмували унікальну роботу української авіації на Покровському напрямкуи на Донеччині.

Коли саме фільмувалося відео, у бригаді не уточнили, повідомляє Цензор.НЕТ.

Додамо, що Покровський напрямок наразі є одним із найгарячіших на фронті. Так, від початку доби на цьому напрямку відбулося чотири боєзіткнення. Дві атаки ворога в районі Новопокровського було відбито.

Дивіться: Окупант пережив два прильоти поспіль і ліквідувався лише після третього. ВIДЕО

Автор: 

авіація (4137) 47 окрема механізована бригада (265)


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КАБів не хватає, дуже не хватає... А це таке- на кого Бог дасть......
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10.06.2024 18:44 Відповісти
Поясни своїми словами, що там відбувається.
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10.06.2024 18:49 Відповісти
радують новини за українську авіацію - хай Божа вас береже.
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10.06.2024 18:51 Відповісти
Сумніваюсь, що такими пусками, можна реально знищити якусь ціль.
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10.06.2024 22:52 Відповісти
 
 