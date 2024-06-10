Робота авіації на Покровському напрямку в Донецькій області. ВIДЕО

Аеророзвідники 47-ої окремої механізованої бригади зафільмували унікальну роботу української авіації на Покровському напрямкуи на Донеччині.

Коли саме фільмувалося відео, у бригаді не уточнили, повідомляє Цензор.НЕТ.

Додамо, що Покровський напрямок наразі є одним із найгарячіших на фронті. Так, від початку доби на цьому напрямку відбулося чотири боєзіткнення. Дві атаки ворога в районі Новопокровського було відбито.

Дивіться: Окупант пережив два прильоти поспіль і ліквідувався лише після третього. ВIДЕО