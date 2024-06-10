Окупант пережив два прильоти поспіль і ліквідувався лише після третього. ВIДЕО
Російський загарбник дивом пережив два прильоти, і лише після третього його було ліквідовано.
Відповідне відео опублікував телеграм-канал Бутусов Плюс, інформує Цензор.НЕТ.
Топ коментарі
+5 MrStepanovM
показати весь коментар10.06.2024 18:52
+4 Dima30
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+3 Az AZLK
показати весь коментар10.06.2024 19:01
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Зато это выгоднее чем на каждого швабротрона в ближнем бою стрелять - рисковать пехотой
А первый и третий взрыв непонял, это снаряды?
Між вибухами дуже короткі інтервали часу - схоже на АГС.