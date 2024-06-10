Окупант пережив два прильоти поспіль і ліквідувався лише після третього. ВIДЕО

Російський загарбник дивом пережив два прильоти, і лише після третього його було ліквідовано.

Відповідне відео опублікував телеграм-канал Бутусов Плюс, інформує Цензор.НЕТ.

Також дивіться: Бійці 47 ОМБр ліквідували окупанта на Авдіївському напрямку. ВIДЕО