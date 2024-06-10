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Окупант пережив два прильоти поспіль і ліквідувався лише після третього. ВIДЕО

Російський загарбник дивом пережив два прильоти, і лише після третього його було ліквідовано.

Відповідне відео опублікував телеграм-канал Бутусов Плюс, інформує Цензор.НЕТ.

Також дивіться: Бійці 47 ОМБр ліквідували окупанта на Авдіївському напрямку. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17526) ліквідація (3981)


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Топ коментарі
+5
"дорогий" трупак
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10.06.2024 18:52
+4
ого міцний орк попався у своїх ****** міг одноплемінників на пляшку садити, ну тепер сам у неї поміститься як джин)
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10.06.2024 18:40
+3
Да уж.
Зато это выгоднее чем на каждого швабротрона в ближнем бою стрелять - рисковать пехотой
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10.06.2024 19:01
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ого міцний орк попався у своїх ****** міг одноплемінників на пляшку садити, ну тепер сам у неї поміститься як джин)
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10.06.2024 18:40 Відповісти
Універсальний солдат рузькій вітязь Валєра Пермяков!
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10.06.2024 18:42 Відповісти
"дорогий" трупак
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10.06.2024 18:52 Відповісти
Да уж.
Зато это выгоднее чем на каждого швабротрона в ближнем бою стрелять - рисковать пехотой
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10.06.2024 19:01 Відповісти
Лівою, лівою, правою!
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10.06.2024 18:53 Відповісти
Може под наркотой?. Помоему дрон за ним гнался, да?
А первый и третий взрыв непонял, это снаряды?
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10.06.2024 19:00 Відповісти
Це запрошення на концерт кабздона ...
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10.06.2024 19:28 Відповісти
та там багато чого є - від мєта і мєфєдрона до PVP. У них це досить поширено, бо лугандонські кладмени працюють не покладаючи рук.
Між вибухами дуже короткі інтервали часу - схоже на АГС.
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10.06.2024 19:44 Відповісти
Фартануло - VIP тикет к накабздону
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10.06.2024 23:08 Відповісти
кац ранен
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11.06.2024 07:48 Відповісти
 
 