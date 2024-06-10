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Бійці 47 ОМБр ліквідували окупанта на Авдіївському напрямку. ВIДЕО

Пілоти роти ударних БПЛА "Strike Drones Company" 47-ої окремої механізованої бригади ліквідували окупанта на Авдіївському напрямі фронту. 

Відповідне відео опублікував телеграм-канал Бутусов Плюс, інформує Цензор.НЕТ.

Дивіться також: Окупант марно намагається збити дрон-камікадзе з автомата. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17526) ліквідація (3981) Авдіївка (2342) 47 окрема механізована бригада (265)


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Топ коментарі
+14
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10.06.2024 18:30
+6
"Ходив-блукав... На сраку пригоди шукав..."
Знайшов!"
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10.06.2024 18:37
+5
І, що характерно, рознесли кацапові "центр прінятія рєшєній".
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10.06.2024 19:02
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а другий сів срати одразу...
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10.06.2024 18:27 Відповісти
Чудово..
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10.06.2024 18:29 Відповісти
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10.06.2024 18:30 Відповісти
"Ходив-блукав... На сраку пригоди шукав..."
Знайшов!"
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10.06.2024 18:37 Відповісти
Зовсім, як у цьому https://www.youtube.com/watch?v=0YCmjyRtNEc&pp=ygUX0L_QuNGA0Y_RgtC40L0g0LDRgNGC0LA%3D шлягері :

Ішов москаль по приліску -
Шукав собі пригоду.
Світило з неба сонечко -
Прєкрасная пагода!..
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10.06.2024 18:57 Відповісти
І, що характерно, рознесли кацапові "центр прінятія рєшєній".
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10.06.2024 19:02 Відповісти
Влучно
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10.06.2024 19:09 Відповісти
А чи варто за кожного орка звітувати? Якесь марнотратство інформування - успіхів не маємо, зате одного орка замочили. Дуже важливо...
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10.06.2024 20:13 Відповісти
піпль хаває картінку і донатить
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10.06.2024 22:37 Відповісти
А без картинки ніяк? Ну, значить знову оберуть... красівава
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11.06.2024 00:21 Відповісти
прям в ціль
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10.06.2024 22:36 Відповісти
А друге одразу кинулося спасати
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10.06.2024 23:12 Відповісти
А може й знимкувати . Це ж в одічалих є така дурнувата мулька: замість того, щоб надати допомогу / викликати рятувальників / (врешті) втікнути, вони старанно знимкують то всьо на телефон, щоб в тік-токах викладати.
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11.06.2024 00:12 Відповісти
 
 