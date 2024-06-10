Бійці 47 ОМБр ліквідували окупанта на Авдіївському напрямку. ВIДЕО
Пілоти роти ударних БПЛА "Strike Drones Company" 47-ої окремої механізованої бригади ліквідували окупанта на Авдіївському напрямі фронту.
Відповідне відео опублікував телеграм-канал Бутусов Плюс, інформує Цензор.НЕТ.
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