Окупант марно намагається збити дрон-камікадзе з автомата. ВIДЕО

Українські захисники атакували дроном-камікадзе російського загарбника. Він намагався збити безпілотник з автомата, однак марно.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на соцмережі.

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