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Окупант марно намагається збити дрон-камікадзе з автомата. ВIДЕО

Українські захисники атакували дроном-камікадзе російського загарбника. Він намагався збити безпілотник з автомата, однак марно.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на соцмережі.

Також дивіться: Російська ДРГ спробувала захопити прикордонне село Рижівка на Сумщині. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17526) ліквідація (3981)


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Топ коментарі
+11
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10.06.2024 18:06
+4
Хахлы-ы-ы-ы-ы-ы-ы! 😁
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10.06.2024 18:00
+4
Сафарі на кацапопітеків.
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10.06.2024 18:30
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Хахлы-ы-ы-ы-ы-ы-ы! 😁
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10.06.2024 18:00 Відповісти
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10.06.2024 18:06 Відповісти
Війна
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10.06.2024 18:02 Відповісти
Нарушитель границы пытался испортить имущество ВСУ или ДПС. Выставить счёт за все нарушения и стоимость дрона его родичам.
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10.06.2024 18:07 Відповісти
Как-то даже быстро птичка пластмассовая ухандэкала бойца! Зараза шустрая.
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10.06.2024 18:08 Відповісти
пілот нормальний!
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10.06.2024 18:16 Відповісти
белая лада каліна саме так і виглядає
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10.06.2024 18:15 Відповісти
як надрукувать ладу на 3Д принтері !
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10.06.2024 19:28 Відповісти
Сафарі на кацапопітеків.
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10.06.2024 18:30 Відповісти
який такий коцап? - не бачили, не чюли,
їхали собі сіно перегортати
ще трошкі, манюня, в мене до тебе і морковка і яблучко є...
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10.06.2024 18:31 Відповісти
Їдуть двоє на фірі, везуть копицю сіна.
- Тату, а чому нас обганяють мотоциклісти без голови?
- Сину, підтягни косу, бо висит поза фіров...
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10.06.2024 19:16 Відповісти
👍
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10.06.2024 19:19 Відповісти
Отак виглядає безвихідь(
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10.06.2024 23:15 Відповісти
 
 