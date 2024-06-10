Окупант марно намагається збити дрон-камікадзе з автомата. ВIДЕО
Українські захисники атакували дроном-камікадзе російського загарбника. Він намагався збити безпілотник з автомата, однак марно.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на соцмережі.
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