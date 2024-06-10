Російська ДРГ спробувала захопити прикордонне село Рижівка на Сумщині. ВIДЕО

Російська диверсійно-розвідувальна група спробувала захопити прикордонне село Рижівка на Сумщині. Внаслідок засідки, організованої прикордонниками та силами ТРО, головна варта була знищена, решта - втекла.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Юрія Мисягіна.

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