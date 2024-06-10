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Російська ДРГ спробувала захопити прикордонне село Рижівка на Сумщині. ВIДЕО

Російська диверсійно-розвідувальна група спробувала захопити прикордонне село Рижівка на Сумщині. Внаслідок засідки, організованої прикордонниками та силами ТРО, головна варта була знищена, решта - втекла.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Юрія Мисягіна.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Прикордонник Андрій після 2 років полону зустрівся зі своїм собакою. ВIДЕО

Автор: 

Сумська область (3720) ДРГ (107)


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Топ коментарі
+33
Гарна робота-українському снайперу респект...
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10.06.2024 17:07
+16
Кросівоє...
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10.06.2024 17:08
+15
Тiха украiнская ночь
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10.06.2024 17:21
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Гарна робота-українському снайперу респект...
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10.06.2024 17:07 Відповісти
"Гарна робота" це коли НІХТО не втік!
А це так, "на четвірочку".
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10.06.2024 17:22 Відповісти
Кремль-тв вже прокукарікало, що "Рижовканаш".
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10.06.2024 17:39 Відповісти
Фальстарт !!!!
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11.06.2024 06:32 Відповісти
Кросівоє...
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10.06.2024 17:08 Відповісти
Шо, опять?
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10.06.2024 17:09 Відповісти
Розвідка не задалася із самого початку
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10.06.2024 17:13 Відповісти
Навіщо цю музику накладати? Тим більше таку, що по вухах ріже
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10.06.2024 17:12 Відповісти
Я взагалі дивлюсь без звуку.
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10.06.2024 17:57 Відповісти
У Генштабі додали, що інформація про те, що нібито у Рижівку заходили підрозділи російських військ, не відповідає дійсності. Джерело:
Ну от, Мисягин всю картінку зіпсував.
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10.06.2024 17:12 Відповісти
Кадирці пошліть відео.
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10.06.2024 17:13 Відповісти
Та у зелених шмарклей з інформполітикою повний піндець.
"Тому що дуже хитрожопі"...
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10.06.2024 17:16 Відповісти
Взагалі-то "головное охранение" може перекладаться як "головний дозір" Або як "головна (передова) охорона" А не як "головна варта
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10.06.2024 17:16 Відповісти
Підлога країни читає і претензій німа )))
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10.06.2024 17:46 Відповісти
У тому-то й біда - що нащадки замполітів у ЗСУ займалися чим-завгодно - тільки не впровадженням державної мови у військах
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10.06.2024 17:48 Відповісти
Та вже сечі нема тицяти редакторів обличчям у гуглтранслейт...
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10.06.2024 17:53 Відповісти
Ой, а шо трапилось?
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10.06.2024 17:17 Відповісти
Тiха украiнская ночь
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10.06.2024 17:21 Відповісти
Но сало треба пєрєпрятать ...
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11.06.2024 06:34 Відповісти
переховати
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11.06.2024 14:06 Відповісти
Ну от чого лізти в чужу хату?! Сарана...
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10.06.2024 17:29 Відповісти
Ну що , довбаний кадирка , взяли овцей@би себе за яйця ?

Отримали піз@юлей , а решта втекли , як таргани
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10.06.2024 17:29 Відповісти
Я як же вони свою тряпку повісили у селі,та ще й замінували?
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10.06.2024 17:42 Відповісти
Дистанційно. Дронами
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10.06.2024 17:54 Відповісти
Рижівка на самому кордоні з мордором, прикордонна смуга майже по околиці села проходить, а якщо можна так висловитись, то плавно перетікає в кацапське тЬоткине. Місцеві жителі, ще до війни перетинали наш, український пункт пропуску без догляду, без черги, коли їхали додому, або з дому в сторону Білопілля. Рижівку неможливо контролювати нашим силам, це суцільна сіра зона, куди іноді заходять ворожі ДРГ, вішають свої ганчирки. Там немає взагалі ніякого зв`язку, ніякого інтернету, керівництво громади навіть не знає долю місцевих жителів, які залишалися там, не встигли або не захотіли виїхати, навіть їхню кількість. Наші хлопці намагаються давати ординцям лЮлЕй, щоб падлюки не нагліли. Я ті края знаю дуже добре, нажаль там є ще декілька сіл з таким, або схожим географічним розташуванням з ****@тим сусідом.
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10.06.2024 18:33 Відповісти
Ваша правда, дійсно сіра зона як і Волфіне, Шпиль. Місцевих одиниці.
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10.06.2024 19:27 Відповісти
Це не те тітькіно, куди заходив РДК?
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10.06.2024 21:49 Відповісти
До війни було 850 жителів. Зараз залишилось 8 ..
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11.06.2024 06:35 Відповісти
Кожна гидотна каzапська тварина яка прийшла в Україну зі зброєю в руках має здохнути.
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10.06.2024 18:15 Відповісти
Никогда не видел, что бы "прицел снайпера" "прыгал по пикселям"...

Почему то 2й после попадания ему в голову ( судя по перекрестию ) , когда нам показывают уже третьего - в левом углу экрана 2й активно двигается... И это после ЯКОБЫ попадания снайпером ему в голову ..?

На постановочное видео очень похоже...

Если кто то ранее такое видео - скиньте ссылку на видео...
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10.06.2024 19:03 Відповісти
изыди
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10.06.2024 20:10 Відповісти
Нет. Не уверен... Но тогда что это, если не прицел?
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10.06.2024 21:08 Відповісти
Буде наступ і на Сумщину,вже сумнівів в нікого нема.
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10.06.2024 21:12 Відповісти
ну а вчора наші тринділи, що то фейк
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10.06.2024 22:49 Відповісти
"Решта втекла" ? ... :|
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11.06.2024 02:44 Відповісти
 
 