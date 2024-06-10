Російська ДРГ спробувала захопити прикордонне село Рижівка на Сумщині. ВIДЕО
Російська диверсійно-розвідувальна група спробувала захопити прикордонне село Рижівка на Сумщині. Внаслідок засідки, організованої прикордонниками та силами ТРО, головна варта була знищена, решта - втекла.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Юрія Мисягіна.
Топ коментарі
+33 Александр Чуднивец #474549
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А це так, "на четвірочку".
Ну от, Мисягин всю картінку зіпсував.
"Тому що дуже хитрожопі"...
Отримали піз@юлей , а решта втекли , як таргани
Почему то 2й после попадания ему в голову ( судя по перекрестию ) , когда нам показывают уже третьего - в левом углу экрана 2й активно двигается... И это после ЯКОБЫ попадания снайпером ему в голову ..?
На постановочное видео очень похоже...
Если кто то ранее такое видео - скиньте ссылку на видео...