Прикордонник Андрій після 2 років полону зустрівся зі своїм собакою. ВIДЕО
Прикордонник Андрій був серед тих, хто потрапив у полон у 2022 році. Два роки він чекав повернення додому, і ця його мрія нарешті здійснилася. Зараз він зустрівся зі своїм чотирилапим помічником Ремом.
Відео зустрічі показала Державна прикордонна служба України, передає Цензор.НЕТ.
"Тоді, у 2022-му, прикордонник вийшов із заводу Ілліча в Маріуполі з Ремом на руках. На чужині були разом і ділили на двох 330-грамовий обід. Сартана, Оленівка… Далі на Рема чекав довгий шлях додому, а на Андрія – невідомість. Друзі не бачилися понад два роки і… нарешті зустрілися" - розповіли в ДПСУ.
Останній обмін полонених відбувся 31 травня. Додому повернулися 75 наших військовослужбовців. Серед тих, хто повернувся додому, воїни ЗСУ, Нацгвардії, Військово-морських Сил, Повітряних Сил, прикордонники та чотири цивільні жінки.
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Перепрошую за вредне питання: у Вас все і відразу виходило як слід, коли Ви у чомусь робили "перші кроки"?
Будьте поблажливим .
ви ще скажіть, що є собака гекон, що по стелі повзає.
Я, зрештою, якось бачив, як у парку песько вискочив на таку гілку і трохи пробіг по ній, доки не зіскочив на землю. А його хазяїн не виглядав здивованим. Отже, бачив таке, і не раз.
Сірко, собака мій, Сірко, собака мій, пес!
Цікавий момент.
Які ж вони віддані та вірні ці собані.
два роки ,
дійсно відео зворушливе і пробирає до душі 🙂