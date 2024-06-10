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Прикордонник Андрій після 2 років полону зустрівся зі своїм собакою. ВIДЕО

Прикордонник Андрій був серед тих, хто потрапив у полон у 2022 році. Два роки він чекав повернення додому, і ця його мрія нарешті здійснилася. Зараз він зустрівся зі своїм чотирилапим помічником Ремом.

Відео зустрічі показала Державна прикордонна служба України, передає Цензор.НЕТ.

"Тоді, у 2022-му, прикордонник вийшов із заводу Ілліча в Маріуполі з Ремом на руках. На чужині були разом і ділили на двох 330-грамовий обід. Сартана, Оленівка… Далі на Рема чекав довгий шлях додому, а на Андрія – невідомість. Друзі не бачилися понад два роки і… нарешті зустрілися" - розповіли в ДПСУ.

Останній обмін полонених відбувся 31 травня. Додому повернулися 75 наших військовослужбовців. Серед тих, хто повернувся додому, воїни ЗСУ, Нацгвардії, Військово-морських Сил, Повітряних Сил, прикордонники та чотири цивільні жінки.

Також дивіться: Нацгвардійці із бригади "Кара-даг" штурмують позиції окупантів на запорізькому напрямку. ВIДЕО бою

Автор: 

Держприкордонслужба ДПСУ (6028) знищення (7334)


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Топ коментарі
+16
А Андрію і Рему - вдачі!
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10.06.2024 16:16
+12
До сліз
Які ж вони віддані та вірні ці собані.
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10.06.2024 17:02
+7
А мне земля в глаза бросилась: черная, украинская!!! Он дома, кто был на чужине, тот поймет!
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10.06.2024 17:04
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Та ти придивись. Це ж *****.
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10.06.2024 16:35 Відповісти
Сучку назвали Рем?
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10.06.2024 17:07 Відповісти
Чому ні?
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10.06.2024 17:28 Відповісти
А Андрію і Рему - вдачі!
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10.06.2024 16:16 Відповісти
Текст якось по дебільному написаний. 75 військовослужбовців серед яких 4 цивільних жінки.
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10.06.2024 16:19 Відповісти
автор художник, автор так бачить.
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10.06.2024 16:35 Відповісти
Певно, автор ще вчиться.
Перепрошую за вредне питання: у Вас все і відразу виходило як слід, коли Ви у чомусь робили "перші кроки"?
Будьте поблажливим .
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10.06.2024 17:47 Відповісти
Це ягдтер'єр, здається? Дуже рухливий і енергійний пес. Я бачив, як такий з розгону на дерево залізав
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10.06.2024 16:35 Відповісти
то може, то не дерево було, а кущ малини?
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10.06.2024 16:37 Відповісти
Кущ малини?
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10.06.2024 16:44 Відповісти
Здивую Вас. Деякі породи собак не бояться вистрибувати і далі бігти на відносно горизонтальні гілки, розташовані невисоко над землею.
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10.06.2024 17:43 Відповісти
шо ви таке вигадуєте?
ви ще скажіть, що є собака гекон, що по стелі повзає.
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10.06.2024 17:48 Відповісти
Навіщо вигадувати? Ось https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%B2%D1%96%D0%BD%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BF%D1%96%D0%B2%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D0%B0 тут це описано. Хоча йдеться про дику собаку, та саме цей підвид мало чим відрізняється від наших улюбленців.
Я, зрештою, якось бачив, як у парку песько вискочив на таку гілку і трохи пробіг по ній, доки не зіскочив на землю. А його хазяїн не виглядав здивованим. Отже, бачив таке, і не раз.
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10.06.2024 17:59 Відповісти
ага. хазяїн гадина. собаку не кормить. той, мусить на птахів полювати, з голодухи.
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10.06.2024 18:01 Відповісти
. Ніт, той чотирилапий шибеник так розважався.
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10.06.2024 18:14 Відповісти
Може і є - хто його знає шо деяким генетикам в голову прийде ( так шо скоро може і раки на горі свистіти будуть ).
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10.06.2024 20:47 Відповісти
Сірко, собака мій, Сірко, собака мій, собака,
Сірко, собака мій, Сірко, собака мій, пес!
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10.06.2024 16:36 Відповісти
"Далі на Рема чекав довгий шлях додому ..."
Цікавий момент.
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10.06.2024 16:50 Відповісти
До сліз
Які ж вони віддані та вірні ці собані.
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10.06.2024 17:02 Відповісти
Щось за очі щипає - хтось, мабуть, цибулю ріже.
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10.06.2024 17:40 Відповісти
то я її їв щойно, в мене теж щипало
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10.06.2024 19:25 Відповісти
А мне земля в глаза бросилась: черная, украинская!!! Он дома, кто был на чужине, тот поймет!
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10.06.2024 17:04 Відповісти
Розповідь миколаївця потрапившего у полон в Маріуполі - https://suspilne.media/mykolaiv/763787-u-poloni-shudnuv-na-40-kilogramiv-oboronec-mariupola-projsov-cerez-rosijski-sizo-ta-povernuvsa-dodomu-v-mikolaiv/ https://suspilne.media/mykolaiv/763787-u-poloni-shudnuv-na-40-kilogramiv-oboronec-mariupola-projsov-cerez-rosijski-sizo-ta-povernuvsa-dodomu-v-mikolaiv/

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10.06.2024 17:11 Відповісти
Собака-цілувака .
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10.06.2024 17:50 Відповісти
Величезна радість собачки і його хозяїна , якого не бачив
два роки ,
дійсно відео зворушливе і пробирає до душі 🙂
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10.06.2024 20:09 Відповісти
 
 