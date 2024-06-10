Прикордонник Андрій після 2 років полону зустрівся зі своїм собакою. ВIДЕО

Прикордонник Андрій був серед тих, хто потрапив у полон у 2022 році. Два роки він чекав повернення додому, і ця його мрія нарешті здійснилася. Зараз він зустрівся зі своїм чотирилапим помічником Ремом.

Відео зустрічі показала Державна прикордонна служба України, передає Цензор.НЕТ.

"Тоді, у 2022-му, прикордонник вийшов із заводу Ілліча в Маріуполі з Ремом на руках. На чужині були разом і ділили на двох 330-грамовий обід. Сартана, Оленівка… Далі на Рема чекав довгий шлях додому, а на Андрія – невідомість. Друзі не бачилися понад два роки і… нарешті зустрілися" - розповіли в ДПСУ.

Останній обмін полонених відбувся 31 травня. Додому повернулися 75 наших військовослужбовців. Серед тих, хто повернувся додому, воїни ЗСУ, Нацгвардії, Військово-морських Сил, Повітряних Сил, прикордонники та чотири цивільні жінки.

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