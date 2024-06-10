Нацгвардійці із бригади "Кара-даг" штурмують позиції окупантів на запорізькому напрямку. ВIДЕО бою
Нацгвардійці із 15-ї бригади оперативного призначення "Кара-даг" успішно штурмували позицію окупантів на запорізькому напрямку та ліквідували п'ятьох загарбників.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, у мережі опубліковані фрагменти бою, зафільмовані камерою, яка встановлена на амуніції одного і українських бійців.
"15 БрОП НГУ "Кара-даг" проводить штурмові дії на Запорізькому напрямку. Результат - відбита позиція та 5-200 русошвайне", - зазначається у коментарі до відео.
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Jimmy Hill
показати весь коментар10.06.2024 14:40 Відповісти Мені подобається 0
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