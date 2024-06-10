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Нацгвардійці із бригади "Кара-даг" штурмують позиції окупантів на запорізькому напрямку. ВIДЕО бою

Нацгвардійці із 15-ї бригади оперативного призначення "Кара-даг" успішно штурмували позицію окупантів на запорізькому напрямку та ліквідували п'ятьох загарбників.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, у мережі опубліковані фрагменти бою, зафільмовані камерою, яка встановлена на амуніції одного і українських бійців.

"15 БрОП НГУ "Кара-даг" проводить штурмові дії на Запорізькому напрямку. Результат - відбита позиція та 5-200 русошвайне", - зазначається у коментарі до відео.

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Запорізька область (3645) Національна гвардія (1543) бій (168)


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10.06.2024 14:40 Відповісти
ВЕЛЕТНІ!!! Хай ВАМ вдячить!!!
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10.06.2024 14:55 Відповісти
Треба було показати 5 х 200 русiш швайне. Для пiдняття настрою пiсля важкого вiдпочинка.
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10.06.2024 14:58 Відповісти
Дали пиз......ей і до дому, цілими. Тіки так.
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10.06.2024 15:00 Відповісти
 
 