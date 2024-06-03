Нацгвардійці завдяки наземному дрону-камікадзе знищили позицію росіян на Запорізькому напрямку. ВIДЕО
Військовослужбовці Національної гвардії України знищили позицію окупантів на Запорізькому напрямку наземним дроном-камікадзе.
Про це розповіли у телеграм-каналі НГУ і показали роботу бійців по ворогу, яку вдалося зафільмувати за допомогою БпЛА, інформує Цензор.НЕТ.
"Бійці 1 окремого загону Центру спеціального призначення "ОМЕГА" провівши аеророзвідку виявили укріплену позицію ворога, куди був спрямований наземний дрон-камікадзе з потужним зарядом", – йдеться в повідомленні.
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Александр Чуднивец #474549
показати весь коментар03.06.2024 23:42 Відповісти Мені подобається 7
discovery
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Oleg Iavtushenko
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