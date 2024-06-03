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Нацгвардійці завдяки наземному дрону-камікадзе знищили позицію росіян на Запорізькому напрямку. ВIДЕО

Військовослужбовці Національної гвардії України знищили позицію окупантів на Запорізькому напрямку наземним дроном-камікадзе.

Про це розповіли у телеграм-каналі НГУ і показали роботу бійців по ворогу, яку вдалося зафільмувати за допомогою БпЛА, інформує Цензор.НЕТ.

"Бійці 1 окремого загону Центру спеціального призначення "ОМЕГА" провівши аеророзвідку виявили укріплену позицію ворога, куди був спрямований наземний дрон-камікадзе з потужним зарядом", – йдеться в повідомленні.

Також дивіться: Бійці 47 ОМБр знищили два танки Т-72, один Т-90 і ще кілька одиниць важкої техніки ворога на Авдіївському напрямку. ВIДЕО

Автор: 

знищення (7334) Запорізька область (3642) Національна гвардія (1543)


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Такі дрони дуже гарна та корисна річь тому їх має бути якомога більше...
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03.06.2024 23:42 Відповісти
черепаха аха аха!
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03.06.2024 23:45 Відповісти
Дрон жалко, кацапов нет
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04.06.2024 06:06 Відповісти
 
 