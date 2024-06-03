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Нацгвардейцы благодаря наземному дрону-камикадзе уничтожили позицию россиян на Запорожском направлении. ВИДЕО

Военнослужащие Национальной гвардии Украины уничтожили позицию оккупантов на Запорожском направлении наземным дроном-камикадзе.

Об этом рассказали в телеграм-канале НГУ и показали работу бойцов по врагу, которую удалось заснять с помощью БпЛА, информирует Цензор.НЕТ.

"Бойцы 1 отдельного отряда Центра специального назначения "ОМЕГА", проведя аэроразведку, обнаружили укрепленную позицию врага, куда был направлен наземный дрон-камикадзе с мощным зарядом", - говорится в сообщении.

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Автор: 

уничтожение (7016) Запорожская область (3119) Национальная гвардия (2132)


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Такі дрони дуже гарна та корисна річь тому їх має бути якомога більше...
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03.06.2024 23:42 Ответить
черепаха аха аха!
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03.06.2024 23:45 Ответить
Дрон жалко, кацапов нет
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04.06.2024 06:06 Ответить
 
 