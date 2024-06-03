Нацгвардейцы благодаря наземному дрону-камикадзе уничтожили позицию россиян на Запорожском направлении. ВИДЕО
Военнослужащие Национальной гвардии Украины уничтожили позицию оккупантов на Запорожском направлении наземным дроном-камикадзе.
Об этом рассказали в телеграм-канале НГУ и показали работу бойцов по врагу, которую удалось заснять с помощью БпЛА, информирует Цензор.НЕТ.
"Бойцы 1 отдельного отряда Центра специального назначения "ОМЕГА", проведя аэроразведку, обнаружили укрепленную позицию врага, куда был направлен наземный дрон-камикадзе с мощным зарядом", - говорится в сообщении.
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Александр Чуднивец #474549
показать весь комментарий03.06.2024 23:42 Ответить Мне нравится 7
discovery
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Oleg Iavtushenko
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