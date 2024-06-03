Бойцы 47-й ОМБр уничтожили два танка Т-72, один Т-90 и еще несколько единиц тяжелой техники врага на Авдеевском направлении. ВИДЕО
Операторы FPV-дронов "Strike Drones Company" 47-й отдельной механизированной бригады результативно отрабатывают на своем участке на Авдеевском направлении ночью.
На опубликованном видео наши аэробомберы лишили врага двух танков Т-72, одного танка Т-90, двух МТЛБ и четырех грузовиков "Урал", информирует Цензор.НЕТ.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
молимось за Вас , щоби ви були всі живими та здоровими👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼❤️
Це заслуговує на повагу.