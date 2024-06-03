РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4520 посетителей онлайн
Новости Видео Война
7 193 3

Бойцы 47-й ОМБр уничтожили два танка Т-72, ​​один Т-90 и еще несколько единиц тяжелой техники врага на Авдеевском направлении. ВИДЕО

Операторы FPV-дронов "Strike Drones Company" 47-й отдельной механизированной бригады результативно отрабатывают на своем участке на Авдеевском направлении ночью.

На опубликованном видео наши аэробомберы лишили врага двух танков Т-72, одного танка Т-90, двух МТЛБ и четырех грузовиков "Урал", информирует Цензор.НЕТ.

Смотрите также: Украинские пилоты БпЛА уничтожают оккупантов в Серебрянском лесу. ВИДЕО

Автор: 

танк (2260) уничтожение (7016) 47 отдельная механизированная бригада (262)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Молодці наши хлопці ,
молимось за Вас , щоби ви були всі живими та здоровими👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼❤️
показать весь комментарий
04.06.2024 00:16 Ответить
Не дивлячись на шалений тиск після Роботіно, бригада вистояла як коллектив і дійсно стала одним з найпотужніших з'єднань

Це заслуговує на повагу.
показать весь комментарий
04.06.2024 01:53 Ответить
Молодці, Хлопчики!! Пишаємось вами!!
показать весь комментарий
04.06.2024 10:33 Ответить
 
 