Бойцы 47-й ОМБр уничтожили два танка Т-72, ​​один Т-90 и еще несколько единиц тяжелой техники врага на Авдеевском направлении. ВИДЕО

Операторы FPV-дронов "Strike Drones Company" 47-й отдельной механизированной бригады результативно отрабатывают на своем участке на Авдеевском направлении ночью.

На опубликованном видео наши аэробомберы лишили врага двух танков Т-72, одного танка Т-90, двух МТЛБ и четырех грузовиков "Урал", информирует Цензор.НЕТ.

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