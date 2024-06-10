Оккупант пытается уничтожить дрон из автомата, но потом сам застреливается. ВИДЕО

Оккупант пытался уничтожить дрон, выстрелив в него из автомата, но вскоре россиянин всадил пулю себе между глаз и даже успел поправить каску.

Самоубийство россиянина зафиксировали пилоты 1-го механизированного батальона "Черный Ворон" 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр" на Бахмутском направлении, сообщает Цензор.НЕТ.

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