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Оккупант пытается уничтожить дрон из автомата, но потом сам застреливается. ВИДЕО

Оккупант пытался уничтожить дрон, выстрелив в него из автомата, но вскоре россиянин всадил пулю себе между глаз и даже успел поправить каску.

Самоубийство россиянина зафиксировали пилоты 1-го механизированного батальона "Черный Ворон" 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр" на Бахмутском направлении, сообщает Цензор.НЕТ.

Смотрите также: Оккупант снял, что происходит на Запорожском направлении: "Вот это распетушили нас к х#ям. Все раздолбано нахер, пистонят нас". ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (19307) самоубийство (1000) 93 отдельная механизированная бригада (295)


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Топ комментарии
+22
Симулянт.
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10.06.2024 22:58
+22
Станіславський має сумнів.
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10.06.2024 23:08
+16
Треба, щоб вiд одного слова Украiна у коцапiв суiцид починався!
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10.06.2024 23:01
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хароший мальчік..
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10.06.2024 22:57 Ответить
Симулянт.
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10.06.2024 22:58 Ответить
ухилянт.
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11.06.2024 00:01 Ответить
Тупе створіння! Спочатку застрелься, а вже потім за дрончиком полюй!
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10.06.2024 22:58 Ответить
Треба, щоб вiд одного слова Украiна у коцапiв суiцид починався!
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10.06.2024 23:01 Ответить
I всьо так чiнно.
Як спати лiг..
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10.06.2024 23:03 Ответить
Похоже этот поц себе только ухо отстрелил. А потом откинул автомат, надел каску и успокоился.
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10.06.2024 23:03 Ответить
Это Глот с планеты Катрук! Он притворяется! Убейте его! (с)
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10.06.2024 23:04 Ответить
Застрелился, отлижил автомат в сторону, поправил каску чтоб красиво было, вытянул ноги и сдох. Какой то песец. Ето точно zомбаки
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10.06.2024 23:07 Ответить
Він не застрелився. Мінімум - дотичне поранення шкіри і апоневрозу голови, максимум - зачатку головного мозку. На летальних "самострілах" в довбешку в агонуючому тілі настає гіпертонус м'язів-розгиначів, через втрату регулюючого впливу моторної кори головного мозку над мотонейронами спинного мозку, які ще деякий час живуть.
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10.06.2024 23:27 Ответить
Станіславський має сумнів.
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10.06.2024 23:08 Ответить
Як вони тільки до дорослого віку доживають якщо одразу стріляються коли щось не виходить?
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10.06.2024 23:19 Ответить
Цей придурок, навіть застрелитись нормально не зміг.
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10.06.2024 23:26 Ответить
Таке рюзьке мені подобається.
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10.06.2024 23:33 Ответить
Типове ЧЛЄНОВРЄДІТЄЛЬСТВО, від срусьКАГА міфа!!
Усьо па плану!!
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10.06.2024 23:44 Ответить
.....не погано ! , але якесь невдале самогубство.....
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10.06.2024 23:45 Ответить
"Были бы мозги- было б сотрясение"(С). Насправді- хз, як воно ще каску поправляло, мабуть, дійсно(а не фігурально) мозку там просто нема.
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11.06.2024 00:00 Ответить
Дурнуватий кацап , бо міг би здатися в полон 😡
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11.06.2024 00:04 Ответить
Що за х✓йня? Навіщо таке відео викладати де нічого не зрозуміло?
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11.06.2024 00:16 Ответить
А чого не робити це вдома, в Тамбові?
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11.06.2024 00:55 Ответить
де ж він застрелився?
пальнув мимо
а потім ще й яримурку поправив і влігся зручніше
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11.06.2024 01:07 Ответить
имитация самоубийства.

Пальнуть в голову, а потом каску поправлять и поудобнее ложиться.
Максимум ухо отстрелил, типа ранение теперь.
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11.06.2024 07:23 Ответить
він емітував самостріл. бо після пострілу в голову автомат не відкидають, та не поправляють каску.
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11.06.2024 07:29 Ответить
Це саме краще рішення в його житті!
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11.06.2024 11:01 Ответить
he is a conscious occupier…
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11.06.2024 18:08 Ответить
 
 