Воины 36 ОБрМП уничтожили БМП оккупантов восточнее Волчанска. ВИДЕО
Бойцы 36-й отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Белинского уничтожили вражескую БМП восточнее Волчанска.
Соответствующее видео опубликовал телеграм-канал DeepState, информирует Цензор.НЕТ.
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