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Воины 36 ОБрМП уничтожили БМП оккупантов восточнее Волчанска. ВИДЕО

Бойцы 36-й отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Белинского уничтожили вражескую БМП восточнее Волчанска.

Соответствующее видео опубликовал телеграм-канал DeepState, информирует Цензор.НЕТ.

Также смотрите: Оккупант пытается уничтожить дрон из автомата, но потом сам застреливается. ВИДЕО

Автор: 

уничтожение (6974) 36 отдельная бригада морской пехоты (205) БМП (403)


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Дуже чудовий фейєрверк вийшов із кацапського БМП 👍🏼😂
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11.06.2024 00:10 Ответить
Порох китайський
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11.06.2024 01:32 Ответить
Що в цю ******** напхали...
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11.06.2024 00:11 Ответить
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11.06.2024 00:20 Ответить
Феєрично ...
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11.06.2024 00:58 Ответить
Видно, що там точно ніхто не замерз.
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11.06.2024 01:09 Ответить
потрійний салют від отриманих квитків на концерт кабдзона
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11.06.2024 09:56 Ответить
Схоже, шо у БМП було усьо щоб попасти до накабздона.
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11.06.2024 12:12 Ответить
 
 