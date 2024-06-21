Российские оккупанты убили работницу "Укрпочты", которая доставляла пенсии в Волчанской громаде. ФОТОРЕПОРТАЖ

Российские оккупанты убили в Волчанской громаде работницу "Укрпочты", которая доставляла пенсии.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает Цензор.НЕТ.

"В Волчанской громаде во время перевоза и доставки пенсий погибла работница передвижного отделения "Укрпочты". Оккупанты совершили преступление сегодня, около 10 часов утра", - сообщил он.

По его словам, также ранен водитель, который сопровождал женщину.

"В их машину попал вражеский БПЛА. Пострадавший пешком дошел до Бугаевки, где его увидели военные и госпитализировали в Харьков", - добавил глава ОВА.



Синегубов отметил, что сейчас к месту гибели нет доступа из-за интенсивных обстрелов.

По данным Харьковской областной прокуратуры, погибшей работнице "Укрпочты" было 45 лет.

Кроме того, в прокуратуре рассказали, что 21 июня около 14:20 оккупанты нанесли авиаудар по поселку Боровая Изюмского района. Ранен 63-летний мужчина. Повреждения получили частные домовладения, магазины.

Прокуроры и следователи полиции принимают все возможные и надлежащие меры для документирования военных преступлений, совершенных ВС РФ.







