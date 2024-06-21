РУС
6 659 15

Российские оккупанты убили работницу "Укрпочты", которая доставляла пенсии в Волчанской громаде. ФОТОРЕПОРТАЖ

Российские оккупанты убили в Волчанской громаде работницу "Укрпочты", которая доставляла пенсии.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает Цензор.НЕТ.

"В Волчанской громаде во время перевоза и доставки пенсий погибла работница передвижного отделения "Укрпочты". Оккупанты совершили преступление сегодня, около 10 часов утра", - сообщил он.

Смотрите также: Уничтоженный российскими обстрелами Волчанск на Харьковщине. ВИДЕО

По его словам, также ранен водитель, который сопровождал женщину.

"В их машину попал вражеский БПЛА. Пострадавший пешком дошел до Бугаевки, где его увидели военные и госпитализировали в Харьков", - добавил глава ОВА.

Синегубов отметил, что сейчас к месту гибели нет доступа из-за интенсивных обстрелов.

По данным Харьковской областной прокуратуры, погибшей работнице "Укрпочты" было 45 лет.

Кроме того, в прокуратуре рассказали, что 21 июня около 14:20 оккупанты нанесли авиаудар по поселку Боровая Изюмского района. Ранен 63-летний мужчина. Повреждения получили частные домовладения, магазины.

Смотрите также: Уничтожение двух российских оккупантов в Волчанске бойцами бригады "Лють". ВИДЕО

Прокуроры и следователи полиции принимают все возможные и надлежащие меры для документирования военных преступлений, совершенных ВС РФ.

Селище Борова
Селище Борова
Селище Борова
Селище Борова

Олег Синєгубов про вбивство росіянами поштарки

Прокуратура про обстріл Борової

Автор: 

обстрел (29050) Харьковщина (5577) жертва (319) Волчанск (432)
Топ комментарии
+19
Царство Небесне...
Вічна пам'ять...
21.06.2024 22:28 Ответить
+19
Який ідіот послав жінку і водія в зону бойових дій???!!!
21.06.2024 22:49 Ответить
+16
Якого Хер&&& там робила УкрПошта🤬🤬
Зона Бойових Дій☝️☝️
Жаль Людей,але включайте розум що там лише Військові..
21.06.2024 22:35 Ответить
яка пошта мяє бути там?
21.06.2024 22:27 Ответить
КРЕТІНИ !!!!

жінка в 45 років загинула нізащо !
ще й водій поранений

які пенсії і т.д. можуть бути у зоні військових дій ?
хочеш пенсію - евакуюйся, булеш отримувати

Царство небесне загиблій
22.06.2024 00:14 Ответить
Царство Небесне...
Вічна пам'ять...
21.06.2024 22:28 Ответить
Якого Хер&&& там робила УкрПошта🤬🤬
Зона Бойових Дій☝️☝️
Жаль Людей,але включайте розум що там лише Військові..
21.06.2024 22:35 Ответить
Який ідіот послав жінку і водія в зону бойових дій???!!!
21.06.2024 22:49 Ответить
Да і х...р на них. Це крінж. Якась комусь щось доставляла в місті де йдуть бойові дії. На...й їх обоїх.
21.06.2024 22:51 Ответить
Доставляла таким самим дебілам як ти, які не хочуть нікуди їхати, і ждуть СРСРу
показать весь комментарий
На что можно рассчитывать отправляя в таких условиях передвижное отделение почты?
21.06.2024 23:11 Ответить
Ви думаєте голову укрпошти це хвилює?
Це ж не марками займатися.
Зараз поштарі на вагу золота. За копійки але працюють без продиху.
Поважаю цих людей. Для багатьох пенсіонерів вони як рідні.
21.06.2024 23:27 Ответить
Мужні люди хоч і не військові.
Мої співчуття рідним і близьким😢
21.06.2024 23:23 Ответить
Нахріна ризикувати життям працівників Укрпошти ? Все одно ждуни не зможуть там на ті гроші щось купити .
21.06.2024 23:24 Ответить
радіус дії типового БПЛА до 30 км. То можуть і до Харкова долітати. 20 км смуга від лінії зіткнення прострілюється ствольною артилерією.
22.06.2024 04:27 Ответить
Чо зовсім там дебіли , яка нах Укрпошта???
22.06.2024 04:33 Ответить
Банковскі картки не пробували роздати ,ні...?
22.06.2024 04:35 Ответить
 
 