Знищений російськими обстрілами Вовчанськ на Харківщині. ВIДЕО

Оператор дрона із 57-ї ОМпБр зафільмував руйнування, яких завдали окупанти обстрілами міста Вовчанськ на Харківщині.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі камера безпілотника фільмує зруйновані житлові багатоповерхівки, адміністративні будинки та інфраструктурні об'єкти. Неушкоджених будівель на записі немає.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Зруйновані ворожими обстрілами багатоповерхівки та Борисоглібський храм УПЦ у Часовому Яру на Донеччині. ВIДЕО