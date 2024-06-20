УКР
Знищений російськими обстрілами Вовчанськ на Харківщині. ВIДЕО

Оператор дрона із 57-ї ОМпБр зафільмував руйнування, яких завдали окупанти обстрілами міста Вовчанськ на Харківщині.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі камера безпілотника фільмує зруйновані житлові багатоповерхівки, адміністративні будинки та інфраструктурні об'єкти. Неушкоджених будівель на записі немає.

ще одне місто проїбали зе-стратеги !
20.06.2024 16:51 Відповісти
žah. "asvabadjiķeļi" priņesļi rjuzke mir...
20.06.2024 16:36 Відповісти
Йди на хєр, дебіле.
20.06.2024 17:40 Відповісти
Хомка Ин подарував ******* https://pbs.twimg.com/media/GQhMIsKXkAAVTiY?format=jpg&name=small портре т, що нагадує стелу надмогильного пам'ятника.
20.06.2024 16:42 Відповісти
ще одне місто проїбали зе-стратеги !
20.06.2024 16:51 Відповісти
Йди на хєр, дебіле.
20.06.2024 17:40 Відповісти
дебіл це той хто зробив тебе з п'яних очей !
20.06.2024 17:42 Відповісти
так іди в ЗСУ допоможи не проїбати ще одне місто, диванний воїн
20.06.2024 21:10 Відповісти
я тебе хлібом годую ! і годував 27 років коли ніхто не хотів іти в с\г і 27 років платив податки на які жили пузаті вояки пропиваючи майно армії . може час цим воякам відпрацьовувати податки ?
20.06.2024 21:28 Відповісти
Там жили люди. Де вони зараз? Світ на це дивиться мовчки?
20.06.2024 18:30 Відповісти
Ну вот весь мир сходит с ума, от того что Израйль сделал с газы. Что-то изменилось? Кому то легче? Что вы ждете от того свита?
20.06.2024 19:41 Відповісти
kacapa
20.06.2024 22:33 Відповісти
Зло має бути покаране! І воно наразі так і буде. Переможе правда, рано ті пізно.
21.06.2024 01:59 Відповісти
Хтось там ...колись когось кликав..Ну , ось воно і прийшло "освобождєниє во всєй красє".
21.06.2024 21:38 Відповісти
 
 