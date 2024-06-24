УКР
Унаслідок атак росіян на Нікополь поранень зазнали троє людей. ФОТОрепортаж

Війська РФ атакували Нікополь на Дніпропетровщині: троє людей дістали поранення, пошкоджено багатоповерхівки.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Нікополі за сьогодні вже троє постраждалих від ворожих атак. 62-річний чоловік з осколковими пораненнями госпіталізований. Стан середньої тяжкості. Жінки 68 та 72 років лікуватимуться амбулаторно", - написав він.

Також пошкоджені житлові будинки.

Нагадаємо, 23 червня у Нікополі ворог понівечив 2 будівлі медзакладу. Понівечені 15 осель та 14 господарських споруд. Побиті магазин і два авто. Зачепило лінії електропередач й газогони. Одну людину поранено.

