Ракетний удар по Одесі: Пошкоджено 70 квартир у двох будинках. ФОТОрепортаж

Внаслідок російського обстрілу Одеси пошкоджено 70 квартир у двох будинках.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомила пресслужба міськради.

"За інформацією на 14.00, в Одесі пошкоджено 70 квартир у двох житлових будинках. До оперативного штабу звернулися мешканці 59 квартир", - йдеться в повідомленні

На місці працюють комунальні служби.

Нагадаємо, вранці 24 червня в Одесі було чутно вибухи. Російські війська запустили дві ракети. У місті є постраждалі внаслідок російської атаки.

У Силах оборони Півдня повідомили, що ворог атакував Одесу двома ракетами, одну вдалося подавити.

Читайте: Удар по Одесі: кількість поранених зросла до 4. ФОТОрепортаж

Наслідки обстрілу Одеси 24 червня
Наслідки обстрілу Одеси 24 червня
Наслідки обстрілу Одеси 24 червня
Наслідки обстрілу Одеси 24 червня
Наслідки обстрілу Одеси 24 червня
Наслідки обстрілу Одеси 24 червня
Наслідки обстрілу Одеси 24 червня
Наслідки обстрілу Одеси 24 червня
Наслідки обстрілу Одеси 24 червня

Одесса,
зараз нам буба рaскаже сказку 453, шо партнери не підготовилися,
а падли асфальт клали....
24.06.2024 14:27 Відповісти
І ось що цікаво. Ракета летіла з Криму, над Херсоном, Микоаївом аж до Одеси. І жодного засобу ППО-ПРО. Тому що зелена паскуда все ППО зусередила біля своєї президенстської сраки, Хоча він по закордонах більше ніж у Києві
24.06.2024 14:32 Відповісти
в мене питання до папи сані і мами ріми, а тупо не в туда можна було?
24.06.2024 14:30 Відповісти
Десь біля восьмої ранку бачив пролетіла крилата над Миколаївом в сторону Одеси. Десь на висоті метрів 150-200. Швидко, **** летіла.
24.06.2024 14:22 Відповісти
Добре, мабуть, що поряд був,отой пункт НЕЗЛАМНОСТІ…
показати весь коментар
Я мешкаю в Миколаєві - ракета вибухнула в Одесі. Все відбулось дуже швидко - десь секунд 10-13. І її вже не було не видно не чути.
24.06.2024 14:29 Відповісти
Раніше стояли німці. Зараз щось не чутно.
24.06.2024 14:36 Відповісти
Десь там, на під'їзді, отой кум єрмака, катлєта з лимонами для мешканців постраждалих, як і у Києві привозив…
Прямо, мабуть, з ресторану «Ш…», із супроводом орендованих у НАЦПОЛІЦІЇ охоронців-заробітчан…
24.06.2024 14:23 Відповісти
З фото видно що влучили в складські приміщення. Якщо там було озброєння, звичайно мала бути й ППО.
24.06.2024 14:42 Відповісти
Уже есть фото изнутри склада этого, там продукты и товары. Если бы там было озброення, были бы вторичные детонации боеприпасов и топлива и тушили бы очень долго на спецмашинах.
Пора бы уже научиться.
Вторую ракету удалось сбить, но детонация от взрыва после сбития тоже даёт волну ударную. Минус часть окон.
24.06.2024 15:00 Відповісти
ПС. А "подавлена" ракета розчинилася в повітрі?
24.06.2024 14:43 Відповісти
Та ні,є фото, де керівники Одеси розглядають трубу від цієї ракети...
24.06.2024 15:29 Відповісти
ой ж скільки горя одно неосторожноє двіженіє папи сані в Україну принесло...
24.06.2024 15:31 Відповісти
 
 