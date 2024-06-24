Ракетний удар по Одесі: Пошкоджено 70 квартир у двох будинках. ФОТОрепортаж

Внаслідок російського обстрілу Одеси пошкоджено 70 квартир у двох будинках.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомила пресслужба міськради.

"За інформацією на 14.00, в Одесі пошкоджено 70 квартир у двох житлових будинках. До оперативного штабу звернулися мешканці 59 квартир", - йдеться в повідомленні

На місці працюють комунальні служби.

Нагадаємо, вранці 24 червня в Одесі було чутно вибухи. Російські війська запустили дві ракети. У місті є постраждалі внаслідок російської атаки.

У Силах оборони Півдня повідомили, що ворог атакував Одесу двома ракетами, одну вдалося подавити.

Читайте: Удар по Одесі: кількість поранених зросла до 4. ФОТОрепортаж

















