Ракетний удар по Одесі: Пошкоджено 70 квартир у двох будинках. ФОТОрепортаж
Внаслідок російського обстрілу Одеси пошкоджено 70 квартир у двох будинках.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомила пресслужба міськради.
"За інформацією на 14.00, в Одесі пошкоджено 70 квартир у двох житлових будинках. До оперативного штабу звернулися мешканці 59 квартир", - йдеться в повідомленні
На місці працюють комунальні служби.
Нагадаємо, вранці 24 червня в Одесі було чутно вибухи. Російські війська запустили дві ракети. У місті є постраждалі внаслідок російської атаки.
У Силах оборони Півдня повідомили, що ворог атакував Одесу двома ракетами, одну вдалося подавити.
три - пятнадцать
Frol Fedoroff
три - пятнадцать
Прямо, мабуть, з ресторану «Ш…», із супроводом орендованих у НАЦПОЛІЦІЇ охоронців-заробітчан…
зараз нам буба рaскаже сказку 453, шо партнери не підготовилися,
а падли асфальт клали....
Пора бы уже научиться.
Вторую ракету удалось сбить, но детонация от взрыва после сбития тоже даёт волну ударную. Минус часть окон.