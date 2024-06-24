Ракетный удар по Одессе: Повреждены 70 квартир в двух домах. ФОТОрепортаж
В результате российского обстрела Одессы повреждены 70 квартир в двух домах.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщила пресс-служба горсовета.
"По информации на 14.00 в Одессе повреждено 70 квартир в двух жилых домах. В оперативный штаб обратились жители 59 квартир", - говорится в сообщении
На месте работают коммунальные службы.
Напомним, утром 24 июня в Одессе были слышны взрывы. Российские войска запустили две ракеты. В городе есть пострадавшие в результате российской атаки.
В Силах обороны Юга сообщили, что враг атаковал Одессу двумя ракетами, одну удалось подавить.
Прямо, мабуть, з ресторану «Ш…», із супроводом орендованих у НАЦПОЛІЦІЇ охоронців-заробітчан…
зараз нам буба рaскаже сказку 453, шо партнери не підготовилися,
а падли асфальт клали....
Пора бы уже научиться.
Вторую ракету удалось сбить, но детонация от взрыва после сбития тоже даёт волну ударную. Минус часть окон.