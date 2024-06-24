РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8854 посетителя онлайн
Новости Фото Война
8 859 13

Ракетный удар по Одессе: Повреждены 70 квартир в двух домах. ФОТОрепортаж

В результате российского обстрела Одессы повреждены 70 квартир в двух домах.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщила пресс-служба горсовета.

"По информации на 14.00 в Одессе повреждено 70 квартир в двух жилых домах. В оперативный штаб обратились жители 59 квартир", - говорится в сообщении

На месте работают коммунальные службы.

Напомним, утром 24 июня в Одессе были слышны взрывы. Российские войска запустили две ракеты. В городе есть пострадавшие в результате российской атаки.

В Силах обороны Юга сообщили, что враг атаковал Одессу двумя ракетами, одну удалось подавить.

Смотрите также: Удар по Одессе: количество раненых выросло до 4. ФОТОРЕПОРТАЖ

Наслідки обстрілу Одеси 24 червня
Наслідки обстрілу Одеси 24 червня
Наслідки обстрілу Одеси 24 червня
Наслідки обстрілу Одеси 24 червня
Наслідки обстрілу Одеси 24 червня
Наслідки обстрілу Одеси 24 червня
Наслідки обстрілу Одеси 24 червня
Наслідки обстрілу Одеси 24 червня
Наслідки обстрілу Одеси 24 червня

Автор: 

обстрел (29135) Одесса (8011)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+11
Одесса,
зараз нам буба рaскаже сказку 453, шо партнери не підготовилися,
а падли асфальт клали....
показать весь комментарий
24.06.2024 14:27 Ответить
+11
І ось що цікаво. Ракета летіла з Криму, над Херсоном, Микоаївом аж до Одеси. І жодного засобу ППО-ПРО. Тому що зелена паскуда все ППО зусередила біля своєї президенстської сраки, Хоча він по закордонах більше ніж у Києві
показать весь комментарий
24.06.2024 14:32 Ответить
+7
в мене питання до папи сані і мами ріми, а тупо не в туда можна було?
показать весь комментарий
24.06.2024 14:30 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Десь біля восьмої ранку бачив пролетіла крилата над Миколаївом в сторону Одеси. Десь на висоті метрів 150-200. Швидко, **** летіла.
показать весь комментарий
24.06.2024 14:22 Ответить
Добре, мабуть, що поряд був,отой пункт НЕЗЛАМНОСТІ…
показать весь комментарий
24.06.2024 14:24 Ответить
Я мешкаю в Миколаєві - ракета вибухнула в Одесі. Все відбулось дуже швидко - десь секунд 10-13. І її вже не було не видно не чути.
показать весь комментарий
24.06.2024 14:29 Ответить
І ось що цікаво. Ракета летіла з Криму, над Херсоном, Микоаївом аж до Одеси. І жодного засобу ППО-ПРО. Тому що зелена паскуда все ППО зусередила біля своєї президенстської сраки, Хоча він по закордонах більше ніж у Києві
показать весь комментарий
24.06.2024 14:32 Ответить
Раніше стояли німці. Зараз щось не чутно.
показать весь комментарий
24.06.2024 14:36 Ответить
Десь там, на під'їзді, отой кум єрмака, катлєта з лимонами для мешканців постраждалих, як і у Києві привозив…
Прямо, мабуть, з ресторану «Ш…», із супроводом орендованих у НАЦПОЛІЦІЇ охоронців-заробітчан…
показать весь комментарий
24.06.2024 14:23 Ответить
Одесса,
зараз нам буба рaскаже сказку 453, шо партнери не підготовилися,
а падли асфальт клали....
показать весь комментарий
24.06.2024 14:27 Ответить
в мене питання до папи сані і мами ріми, а тупо не в туда можна було?
показать весь комментарий
24.06.2024 14:30 Ответить
З фото видно що влучили в складські приміщення. Якщо там було озброєння, звичайно мала бути й ППО.
показать весь комментарий
24.06.2024 14:42 Ответить
Уже есть фото изнутри склада этого, там продукты и товары. Если бы там было озброення, были бы вторичные детонации боеприпасов и топлива и тушили бы очень долго на спецмашинах.
Пора бы уже научиться.
Вторую ракету удалось сбить, но детонация от взрыва после сбития тоже даёт волну ударную. Минус часть окон.
показать весь комментарий
24.06.2024 15:00 Ответить
ПС. А "подавлена" ракета розчинилася в повітрі?
показать весь комментарий
24.06.2024 14:43 Ответить
Та ні,є фото, де керівники Одеси розглядають трубу від цієї ракети...
показать весь комментарий
24.06.2024 15:29 Ответить
ой ж скільки горя одно неосторожноє двіженіє папи сані в Україну принесло...
показать весь комментарий
24.06.2024 15:31 Ответить
 
 