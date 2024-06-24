Враг атаковал Одессу двумя ракетами, одну удалось подавить, - Силы обороны Юга

Сегодня, 24 июня, утром российские оккупанты атаковали Одесскую область двумя крылатыми ракетами.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Сил обороны Юга.

Как отмечается, Силами противовоздушной обороны Юга Украины одна ракета подавлена.

"К сожалению есть попадания по гражданской инфраструктуре Одессы. Повреждениям подверглось складское помещение. На месте попадания произошел пожар, который ликвидируют пожарные. Известно о трех травмированных: 19-летнего парня и двух мужчин 50 и 58 лет. Информация о количестве пострадавших уточняется", - говорится в сообщении.

