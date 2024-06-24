РУС
Враг атаковал Одессу двумя ракетами, одну удалось подавить, - Силы обороны Юга

Росіяни обстріляли Одесу 24 червня

Сегодня, 24 июня, утром российские оккупанты атаковали Одесскую область двумя крылатыми ракетами.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Сил обороны Юга.

Как отмечается, Силами противовоздушной обороны Юга Украины одна ракета подавлена.

"К сожалению есть попадания по гражданской инфраструктуре Одессы. Повреждениям подверглось складское помещение. На месте попадания произошел пожар, который ликвидируют пожарные. Известно о трех травмированных: 19-летнего парня и двух мужчин 50 и 58 лет. Информация о количестве пострадавших уточняется", - говорится в сообщении.

Смотрите также: Последствия утреннего ракетного удара РФ по Одессе. ФОТОрепортаж

Как сообщалось, утром 24 июня в Одессе были слышны взрывы. Российские войска запустили две ракеты. В городе есть пострадавшие в результате российской атаки.

Автор: 

Подавити це краще чим знищити? 🤔
24.06.2024 14:42 Ответить
 
 