Последствия утреннего ракетного удара РФ по Одессе. ФОТОрепортаж
Сейчас в Одессе на месте российского удара продолжают ликвидировать пожар.
Об этом сообщила пресс-служба патрульной полиции Одесской области, передает Цензор.НЕТ.
"В результате российской атаки зафиксировано попадание по гражданской инфраструктуре. Сейчас экипажи патрульной полиции регулируют дорожное движение и обеспечивают беспрепятственный проезд спецтранспорта.
В настоящее время продолжается ликвидация пожара", - говорится в сообщении.
В Нацполиции также заявили, что в результате обстрела получили ранения 3 человека.
"Информация о количестве пострадавших уточняется. Враг нанес ущерб гражданскому объекту. На месте попадания произошел пожар, который ликвидируют пожарные", - отметили там.
Напомним, утром 24 июня 2024 года российские войска атаковали Одессу ракетами.
В мене помешкання секунди три тряслось.
Чи куратори з рф потребують корекції?
І коли через дурних блохерів з їхньою жадою вподобаєк прилітає знов - вже по рятівникам, пиво з брецелем не рятують від болю!
Не викладайте фото / відео у соцмережі, бубніли вони постійно.
І що маємо?
До того ж - всі одесити знають, де той стовп диму (його на пів міста видно, а там ще поруч велика дорога, яка з'єднує спальні райони із центром!), і якої компанії там склади.
Або труси, або хрестик...
Десь є прописаний окремий дозвіл щодо цивільних об'єктів? Вперше чую.
От знімати роботу військових під час ракетних і дронових атак - це інша справа.
"...після того, як СБУ почала суворіше нагадувати журналістам про заборони, медіа включилися у дискусію. Результатом стала спільна заява Міноборони, МКІП та представників медіа від 27 квітня (2022), де окреслена домовленість:
Так, медіа розуміють, що не можна показувати фото і відео одразу, тому погоджуються на ембарго: відтермінування публікацій про влучання у військові об'єкти на 12 годин, а щодо цивільних об'єктів - на 3 години".
А тут поліція вже через одну годину викладає детальні фото. Це виглядає як запрошення повторити обстріл (особливо враховуючи, що так вже було).
Фото і відео самого об'єкту з'являться лише після 11-ї.
Якщо є бажання, перелік обмежень можете знайти http://opendoors.dp.ua/2024/05/03/%D0%BF%D1%80%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0-%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE-%D1%82%D0%B0-%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D0%B7%D0%B9%D0%BE%D0%BC%D0%BA%D0%B8-%D0%BF%D1%96%D0%B4-%D1%87%D0%B0/ тут , або ж самостійно загуглити відповідні статті в Законах.
І так - в мене є акредитація від МОУ, так що я добре знаю, що можно, а чого не можно знімати і оприлюднювати.
За 11 років, підтверджень достатньо. Гадять, живуть поряд із сусідами, лупають очима і шукають собі, якісь виправдання, за смерть сусідів…
Дотримуймося ІнформГігієни! Не встряваймо у московське лайно з роту рашистів …
Україна переможе Підтримуймо, один одного та Захисників України!
Смерть рашистам та їх посіпакам!