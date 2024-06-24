Последствия утреннего ракетного удара РФ по Одессе. ФОТОрепортаж

Сейчас в Одессе на месте российского удара продолжают ликвидировать пожар.

Об этом сообщила пресс-служба патрульной полиции Одесской области, передает Цензор.НЕТ.

"В результате российской атаки зафиксировано попадание по гражданской инфраструктуре. Сейчас экипажи патрульной полиции регулируют дорожное движение и обеспечивают беспрепятственный проезд спецтранспорта.



В настоящее время продолжается ликвидация пожара", - говорится в сообщении.

В Нацполиции также заявили, что в результате обстрела получили ранения 3 человека.

"Информация о количестве пострадавших уточняется. Враг нанес ущерб гражданскому объекту. На месте попадания произошел пожар, который ликвидируют пожарные", - отметили там.









Напомним, утром 24 июня 2024 года российские войска атаковали Одессу ракетами.

