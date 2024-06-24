РУС
Последствия утреннего ракетного удара РФ по Одессе. ФОТОрепортаж

Сейчас в Одессе на месте российского удара продолжают ликвидировать пожар.

Об этом сообщила пресс-служба патрульной полиции Одесской области, передает Цензор.НЕТ.

"В результате российской атаки зафиксировано попадание по гражданской инфраструктуре. Сейчас экипажи патрульной полиции регулируют дорожное движение и обеспечивают беспрепятственный проезд спецтранспорта.

В настоящее время продолжается ликвидация пожара", - говорится в сообщении.

В Нацполиции также заявили, что в результате обстрела получили ранения 3 человека.

"Информация о количестве пострадавших уточняется. Враг нанес ущерб гражданскому объекту. На месте попадания произошел пожар, который ликвидируют пожарные", - отметили там.

Наслідки удару РФ по Одесі 24 червня
Наслідки удару РФ по Одесі 24 червня
Наслідки удару РФ по Одесі 24 червня
Наслідки удару РФ по Одесі 24 червня

Напомним, утром 24 июня 2024 года российские войска атаковали Одессу ракетами.

Читайте: Сутки на Херсонщине: враг обстрелял 23 населенных пункта, 1 человек погиб, еще 8 - получили ранения

Росіяни обстріляли Одесу 24 червня
Росіяни обстріляли Одесу 24 червня
Росіяни обстріляли Одесу 24 червня

обстрел (29135) Одесса (8011)
Зате буде час подумати над тим за що вони роками голосували на виборах.
показать весь комментарий
24.06.2024 09:54 Ответить
+4
Ну хоч не по житловим будинкам, і то добре!

В мене помешкання секунди три тряслось.
показать весь комментарий
24.06.2024 09:20 Ответить
+4
і чим це добре? погано так і так: в одному випадку гинуть цивільні, в іншому - мучатимуться, коли кацапи зруйнують тут усе
показать весь комментарий
24.06.2024 09:35 Ответить
