Враг ударил по гражданской инфраструктуре Одессы: 3 раненых, среди них – 19-летний парень ФОТО(обновлено)
Утром 24 июня в Одессе были слышны взрывы. Российские войска запустили две ракеты.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Воздушных сил.
"2 ракеты! 1 - курсом на Николаев! 2 - через Баштанский район на северо-запад", - говорится в сообщении.
Позже в ПС уточнили, что ракеты изменили курс на Одессу/Одесский район.
По данным "Суспільного" в городе слышны взрывы.
Мэр Геннадий Труханов также подтвердил взрывы в Одессе.
Обновленная информация
Глава Одесской ОВА Олег Кипер сообщил, что в результате российской атаки зафиксировано попадание по гражданской инфраструктуре в Одессе.
"В настоящее время уже известно о пострадавших, которым оказывается медицинская помощь, их количество уточняется. В настоящее время идет ликвидация пожара", - добавил он.
По состоянию на 9:45 известно о двух пострадавших.
"В результате российской атаки зафиксировано попадание по гражданской инфраструктуре в Одессе. На месте работают спасатели и оперативные службы. Сейчас известно о двух пострадавших.", - сообщил мэр города Труханов.
Дополнено
"Пока известно о трех пострадавших: 19-летнем парне и двух мужчинах 50 и 58 лет. Раненые госпитализированы. Врачи оказывают всю необходимую помощь. Ликвидация последствий атаки врага продолжается", - сообщил позже Кипер.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Но фашисты/нацисты - это не они, а мы....
П.С.
Ну, надо же кацапню как-то отвлекать от событий в Дагестане....