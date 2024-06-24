РУС
Враг ударил по гражданской инфраструктуре Одессы: 3 раненых, среди них – 19-летний парень ФОТО(обновлено)

Вибух в Одесі

Утром 24 июня в Одессе были слышны взрывы. Российские войска запустили две ракеты.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Воздушных сил.

"2 ракеты! 1 - курсом на Николаев! 2 - через Баштанский район на северо-запад", - говорится в сообщении.

Позже в ПС уточнили, что ракеты изменили курс на Одессу/Одесский район.

По данным "Суспільного" в городе слышны взрывы.

Мэр Геннадий Труханов также подтвердил взрывы в Одессе.

Обновленная информация

Глава Одесской ОВА Олег Кипер сообщил, что в результате российской атаки зафиксировано попадание по гражданской инфраструктуре в Одессе.

"В настоящее время уже известно о пострадавших, которым оказывается медицинская помощь, их количество уточняется. В настоящее время идет ликвидация пожара", - добавил он.

По состоянию на 9:45 известно о двух пострадавших.

"В результате российской атаки зафиксировано попадание по гражданской инфраструктуре в Одессе. На месте работают спасатели и оперативные службы. Сейчас известно о двух пострадавших.", - сообщил мэр города Труханов.

Наслідки удару по Одесі 24 червня

Дополнено

"Пока известно о трех пострадавших: 19-летнем парне и двух мужчинах 50 и 58 лет. Раненые госпитализированы. Врачи оказывают всю необходимую помощь. Ликвидация последствий атаки врага продолжается", - сообщил позже Кипер.

взрыв (6882) Одесса (8011) Воздушные силы (2616)
Если цапики с утра не обстреляют "русский город" (по словам их царя) Одессу - день у них пройдёт даром!
Но фашисты/нацисты - это не они, а мы....
П.С.
Ну, надо же кацапню как-то отвлекать от событий в Дагестане....
24.06.2024 08:21 Ответить
Надеюсь пострадавших нет
24.06.2024 09:10 Ответить
 
 