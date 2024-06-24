УКР
Наслідки ранкового ракетного удару РФ по Одесі. ФОТОрепортаж

Наразі в Одесі на місці російського удару продовжують ліквідовувати пожежу.

Про це повідомила пресслужба патрульної поліції Одещини, передає Цензор.НЕТ.

"Внаслідок російської атаки зафіксовано влучання по цивільній інфраструктурі. Наразі екіпажі патрульної поліції регулюють дорожній рух та забезпечують безперешкодний проїзд спецтранспорту.

Нині триває ліквідація пожежі", - йдеться в повідомленні.

У Нацполіції також заявили, що внаслідок обстрілу дістали поранення 3 особи.

"Інформація щодо кількості потерпілих уточнюється. Ворог завдав шкоди цивільному об’єкту. На місці влучання сталася пожежа, яку ліквідовують вогнеборці", - зазначили там.

Наслідки удару РФ по Одесі 24 червня
Нагадаємо, вранці 24 червня 2024 року російські війська атакували Одесу ракетами.

Читайте: Доба на Херсонщині: ворог обстріляв 23 населені пункти, 1 людина загинула, ще 8 - дістали поранення

Росіяни обстріляли Одесу 24 червня
обстріл (30481) Одеса (5601)
