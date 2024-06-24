Наслідки ранкового ракетного удару РФ по Одесі. ФОТОрепортаж
Наразі в Одесі на місці російського удару продовжують ліквідовувати пожежу.
Про це повідомила пресслужба патрульної поліції Одещини, передає Цензор.НЕТ.
"Внаслідок російської атаки зафіксовано влучання по цивільній інфраструктурі. Наразі екіпажі патрульної поліції регулюють дорожній рух та забезпечують безперешкодний проїзд спецтранспорту.
Нині триває ліквідація пожежі", - йдеться в повідомленні.
У Нацполіції також заявили, що внаслідок обстрілу дістали поранення 3 особи.
"Інформація щодо кількості потерпілих уточнюється. Ворог завдав шкоди цивільному об’єкту. На місці влучання сталася пожежа, яку ліквідовують вогнеборці", - зазначили там.
Нагадаємо, вранці 24 червня 2024 року російські війська атакували Одесу ракетами.
В мене помешкання секунди три тряслось.
Чи куратори з рф потребують корекції?
І коли через дурних блохерів з їхньою жадою вподобаєк прилітає знов - вже по рятівникам, пиво з брецелем не рятують від болю!
Не викладайте фото / відео у соцмережі, бубніли вони постійно.
І що маємо?
До того ж - всі одесити знають, де той стовп диму (його на пів міста видно, а там ще поруч велика дорога, яка з'єднує спальні райони із центром!), і якої компанії там склади.
Або труси, або хрестик...
Десь є прописаний окремий дозвіл щодо цивільних об'єктів? Вперше чую.
От знімати роботу військових під час ракетних і дронових атак - це інша справа.
"...після того, як СБУ почала суворіше нагадувати журналістам про заборони, медіа включилися у дискусію. Результатом стала спільна заява Міноборони, МКІП та представників медіа від 27 квітня (2022), де окреслена домовленість:
Так, медіа розуміють, що не можна показувати фото і відео одразу, тому погоджуються на ембарго: відтермінування публікацій про влучання у військові об'єкти на 12 годин, а щодо цивільних об'єктів - на 3 години".
А тут поліція вже через одну годину викладає детальні фото. Це виглядає як запрошення повторити обстріл (особливо враховуючи, що так вже було).
Фото і відео самого об'єкту з'являться лише після 11-ї.
Якщо є бажання, перелік обмежень можете знайти http://opendoors.dp.ua/2024/05/03/%D0%BF%D1%80%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0-%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE-%D1%82%D0%B0-%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D0%B7%D0%B9%D0%BE%D0%BC%D0%BA%D0%B8-%D0%BF%D1%96%D0%B4-%D1%87%D0%B0/ тут , або ж самостійно загуглити відповідні статті в Законах.
І так - в мене є акредитація від МОУ, так що я добре знаю, що можно, а чого не можно знімати і оприлюднювати.
За 11 років, підтверджень достатньо. Гадять, живуть поряд із сусідами, лупають очима і шукають собі, якісь виправдання, за смерть сусідів…
Дотримуймося ІнформГігієни! Не встряваймо у московське лайно з роту рашистів …
Україна переможе Підтримуймо, один одного та Захисників України!
Смерть рашистам та їх посіпакам!