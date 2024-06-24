Доба на Херсонщині: ворог обстріляв 23 населені пункти, 1 людина загинула, ще 8 - дістали поранення

На Херсонщині минулої доби через російську агресію одна людина загинула, ще восьмеро - поранені.

Про це у Фейсбуці повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін, інформує Цензор.НЕТ.

Так, під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Антонівка, Степанівка, Велетенське, Токарівка, Придніпровське, Дніпровське, Берегове, Станіслав, Кізомис, Понятівка, Іванівка, Микільське, Берислав, Червоний Маяк, Ольгівка, Бургунка, Республіканець, Михайлівка, Шляхове, Урожайне, Львове, Тягинка та місто Херсон.

Зазначається, що рашисти поцілили у житлові квартали населених пунктів області, зокрема пошкоджено 2 багатоповерхівки та 8 приватних будинків.

Також зафіксоване влучання в навчальний заклад, дитячий садок, медичний заклад, магазин, газогони та припортову територію; пошкоджені господарська споруда, складське приміщення, сільгосптехніка та приватні автомобілі.