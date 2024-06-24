Сутки на Херсонщине: враг обстрелял 23 населенных пункта, 1 человек погиб, еще 8 - получили ранения

На Херсонщине за прошедшие сутки из-за российской агрессии один человек погиб, еще восемь - ранены.

Об этом в Фейсбуке сообщил начальник Херсонской ОВА Александр Прокудин, информирует Цензор.НЕТ.

Так, под вражеским огнем и авиаударами оказались Антоновка, Степановка, Велетенское, Токаревка, Приднепровское, Днепровское, Береговое, Станислав, Кизомыс, Понятовка, Ивановка, Никольское, Берислав, Красный Маяк, Ольговка, Бургунка, Республиканец, Михайловка, Шляховое, Урожайное, Львовское, Тягинка и город Херсон.

Отмечается, что рашисты попали в жилые кварталы населенных пунктов области, в частности повреждены 2 многоэтажки и 8 частных домов.

Также зафиксировано попадание в учебное заведение, детский сад, медицинское учреждение, магазин, газопроводы и припортовую территорию; повреждены хозяйственная постройка, складское помещение, сельхозтехника и частные автомобили.