Оккупанты ударили по селу под Херсоном: погиб мужчина, двое раненых
Ночью 24 июня 2024 года армия РФ с временно оккупированного левого берега несколько раз атаковала Степановку Херсонской городской территориальной громады.
Об этом сообщил в телеграмм-канале начальник Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко, информирует Цензор.НЕТ.
Как отмечается, в результате вражеских обстрелов один человек погиб и двое получили ранения.
Травмы, несовместимые с жизнью, получил 40-летний мужчина.
Женщина 1966 г.р. госпитализирована с взрывной травмой и осколочными ранениями.
Раненому мужчине 58 лет необходимая медицинская помощь оказана на месте.
