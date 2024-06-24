РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9372 посетителя онлайн
Новости Война
441 0

Оккупанты ударили по селу под Херсоном: погиб мужчина, двое раненых

Наслідки ворожих обстрілів Херсонщини

Ночью 24 июня 2024 года армия РФ с временно оккупированного левого берега несколько раз атаковала Степановку Херсонской городской территориальной громады.

Об этом сообщил в телеграмм-канале начальник Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко, информирует Цензор.НЕТ.

Как отмечается, в результате вражеских обстрелов один человек погиб и двое получили ранения.

Травмы, несовместимые с жизнью, получил 40-летний мужчина.

Женщина 1966 г.р. госпитализирована с взрывной травмой и осколочными ранениями.

Читайте: В результате российских обстрелов Херсонщины ранены два человека

Раненому мужчине 58 лет необходимая медицинская помощь оказана на месте.

Автор: 

обстрел (29135) Херсонская область (5130)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
 
 