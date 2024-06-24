Оккупанты ударили по селу под Херсоном: погиб мужчина, двое раненых

Ночью 24 июня 2024 года армия РФ с временно оккупированного левого берега несколько раз атаковала Степановку Херсонской городской территориальной громады.

Как отмечается, в результате вражеских обстрелов один человек погиб и двое получили ранения.

Травмы, несовместимые с жизнью, получил 40-летний мужчина.

Женщина 1966 г.р. госпитализирована с взрывной травмой и осколочными ранениями.

Раненому мужчине 58 лет необходимая медицинская помощь оказана на месте.