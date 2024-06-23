РУС
В результате российских обстрелов Херсонщины ранены два человека

Російські обстріли Херсонщини 23 червня

23 июня россияне обстреляли поселок Днепровское и поселок Береговое Херсонской области: два человека получили ранения.

Об этом пишут в телеграм-канале Херсонской ОГА, передает Цензор.НЕТ.

"Под российский обстрел в поселке Днепровское Херсонского района попал местный житель. 69-летнего мужчину с взрывной травмой и осколочным ранением плеча госпитализировали в больницу", - говорится в сообщении.

Кроме того еще один человек получил ранения в поселке Береговое Белозерской громады. Населенный пункт россияне атаковали из артиллерии.

Отмечается, что у 86-летнего пострадавшего - взрывная травма и осколочное ранение ноги. Мужчину госпитализировали для оказания медпомощи.

Ранее Цензор.НЕТ писал, что 23 июня россияне обстреляли село Верхняя Терса Пологовского района Запорожской области и ранили 87-летнюю женщину.

Читайте: Два человека пострадали в результате атаки с беспилотника на Станислав

