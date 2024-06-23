Два человека пострадали в результате атаки с беспилотника на Станислав
Оккупационная армия продолжает прицельно бить по мирным людям на Херсонщине. В Станиславе пострадали двое мужчин.
Об этом сообщили в Херсонской ОГА, передает Цензор.НЕТ.
Так, в результате очередной атаки с беспилотника пострадали двое жителей Станислава. У мужчин, 59 и 61 лет, диагностировали взрывные и черепно-мозговые травмы, а также контузии.
Как отмечается, пострадавшим оказали медицинскую помощь на месте. От госпитализации они отказались.
Напомним, сегодня, 23 июня, в Бериславском районе Херсонской области в результате российской атаки получил ранения тракторист.
