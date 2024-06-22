На Херсонщине из-за российских обстрелов горели поля с зерном и лесопосадка. ФОТОРЕПОРТАЖ

Вблизи села Новомихайловка, что на Херсонщине, из-за российских обстрелов горели поля с зерном и лесопосадка.

Об этом в Telegram сообщила пресс-служба Херсонской ОВА, информирует Цензор.НЕТ.

"Россияне снова уничтожают огнем выращенный урожай на Херсонщине. Из-за "прилета" загорелась лесопосадка и поля", - рассказали в ОВА.

Информация о пострадавших не поступала.

ОВА также показала фото последствий возгорания из-за российских обстрелов.

Напомним, что сегодня, 22 июня, оккупанты обстреляли Херсон и сбросили взрывчатку с дрона на Нововоронцовку, есть пострадавшие.

Смотрите также: Оккупанты днем ​​ударили по селу Дудчаны на Херсонщине, два человека пострадали. ФОТОрепортаж