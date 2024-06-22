Три человека пострадали вследствие атаки россиян на Херсон и Нововоронцовку

Сегодня, 22 июня, оккупанты обстреляли Херсон и сбросили взрывчатку с дрона на Нововоронцовку, есть пострадавшие.

Об этом сообщили в Херсонской ОВА, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, в больницу обратились двое жителей Херсона, которые попали под российский обстрел в Днепровском районе.

Сообщается, что оккупанты нанесли очередной удар по городу примерно в 15:00. В результате обстрела двое мужчин, 37 и 44 лет, получили минно-взрывные травмы. Сейчас медики их дообследуют и оказывают необходимую помощь.

Кроме того, россияне продолжают атаковать жителей Бериславского района с беспилотников.



В результате сброса взрывчатки с дрона пострадал житель Нововоронцовки. У 20-летнего мужчины минно-взрывная травма и ранение ноги. Его госпитализировали в ближайшее медучреждение для оказания помощи.

Напомним, также сегодня днем россияне из артиллерии обстреляли село Дудчаны Бериславского района, пострадали два человека.