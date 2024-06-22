Три людини постраждали внаслідок атаки росіян на Херсон та Нововоронцовку

Сьогодні, 22 червня, окупанти обстріляли Херсон та скинули вибухівку з дрона на Нововоронцовку, є постраждалі.

Про це повідомили в Херсонській ОВА, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, до лікарні звернулися двоє жителів Херсона, які потрапили під російський обстріл у Дніпровському районі.

Повідомляється, що окупанти завдали чергового удару по місту приблизно о 15 годині. Унаслідок обстрілу двоє чоловіків, 37 та 44 років, отримали мінно-вибухові травми. Нині медики їх дообстежують та надають необхідну допомогу.

Крім того, росіяни продовжують атакувати жителів Бериславського району з безпілотників.



Унаслідок скиду вибухівки з дрона постраждав мешканець Нововоронцовки. У 20-річного чоловіка - мінно-вибухова травма та поранення ноги. Його шпиталізували до найближчого медзакладу для надання допомоги.

Нагадаємо, також сьогодні вдень росіяни з артилерії обстріляли село Дудчани Бериславського району, постраждали дві людини.