Окупанти вдень вдарили по селу Дудчани на Херсонщині, дві людини постраждали. ФОТОрепортаж
Вдень 22 червня росіяни з артилерії обстріляли село Дудчани Бериславського району.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Херсонській ОВА.
"Внаслідок ворожого удару постраждали двоє місцевих жителів, які знаходились на подвір’ї власного будинку", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що у 42-річного чоловіка діагностували вибухову та черепно-мозкову травми, а також поранення обличчя. Йому надали допомогу на місці, від госпіталізації він відмовився. Його батька, 62-річного чоловіка доставили до лікарні з уламковим пораненням ноги та контузією.
"Чоловіку надають необхідну меддопомогу", - додали в ОВА.
Нагадаємо, на Херсонщині під час чергування на блокпосту загинув поліцейський Олександр Чехун.
