Окупанти вдень вдарили по селу Дудчани на Херсонщині, дві людини постраждали. ФОТОрепортаж

Вдень 22 червня росіяни з артилерії обстріляли село Дудчани Бериславського району.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Херсонській ОВА.

"Внаслідок ворожого удару постраждали двоє місцевих жителів, які знаходились на подвір’ї власного будинку", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що у 42-річного чоловіка діагностували вибухову та черепно-мозкову травми, а також поранення обличчя. Йому надали допомогу на місці, від госпіталізації він відмовився. Його батька, 62-річного чоловіка доставили до лікарні з уламковим пораненням ноги та контузією.

"Чоловіку надають необхідну меддопомогу", - додали в ОВА.

Нагадаємо, на Херсонщині під час чергування на блокпосту загинув поліцейський Олександр Чехун.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Доба на Херсонщині: ворог вдарив по 17 населених пунктах, вночі скинув вибухівку з дрона у Херсоні, є загиблий та поранені

Обстріл Херсонщини 22 червня: під ударом Дудчани
обстріл (30409) Херсонська область (6121)
@ "На базі 726-го "Учебного Центра ЗРВ и ПВО СВ" гандони створили тренувальний табір для іранських дронів. "Рука ГУР" нарешті сьогодні їх схопила за "тут".
Це перше показове ураження бази підготовки та запуску дронів."

показати весь коментар
22.06.2024 13:15 Відповісти
 
 