Оккупанты днем ударили по селу Дудчаны на Херсонщине, два человека пострадали. ФОТОрепортаж
Днем 22 июня россияне из артиллерии обстреляли село Дудчаны Бериславского района.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Херсонской ОВА.
"В результате вражеского удара пострадали двое местных жителей, находившиеся во дворе своего дома", - говорится в сообщении.
Отмечается, что у 42-летнего мужчины диагностировали взрывную и черепно-мозговую травмы, а также ранение лица. Ему оказали помощь на месте, от госпитализации он отказался. Его отца, 62-летнего мужчину, доставили в больницу с осколочным ранением ноги и контузией.
"Мужчине оказывают необходимую медпомощь", - добавили в ОВА.
Напомним, на Херсонщине во время дежурства на блокпосту погиб полицейский Александр Чехун.
