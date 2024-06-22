Оккупанты днем ​​ударили по селу Дудчаны на Херсонщине, два человека пострадали. ФОТОрепортаж

Днем 22 июня россияне из артиллерии обстреляли село Дудчаны Бериславского района.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Херсонской ОВА.

"В результате вражеского удара пострадали двое местных жителей, находившиеся во дворе своего дома", - говорится в сообщении.

Отмечается, что у 42-летнего мужчины диагностировали взрывную и черепно-мозговую травмы, а также ранение лица. Ему оказали помощь на месте, от госпитализации он отказался. Его отца, 62-летнего мужчину, доставили в больницу с осколочным ранением ноги и контузией.

"Мужчине оказывают необходимую медпомощь", - добавили в ОВА.

Напомним, на Херсонщине во время дежурства на блокпосту погиб полицейский Александр Чехун.

