486 1

Оккупанты днем ​​ударили по селу Дудчаны на Херсонщине, два человека пострадали. ФОТОрепортаж

Днем 22 июня россияне из артиллерии обстреляли село Дудчаны Бериславского района.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Херсонской ОВА.

"В результате вражеского удара пострадали двое местных жителей, находившиеся во дворе своего дома", - говорится в сообщении.

Отмечается, что у 42-летнего мужчины диагностировали взрывную и черепно-мозговую травмы, а также ранение лица. Ему оказали помощь на месте, от госпитализации он отказался. Его отца, 62-летнего мужчину, доставили в больницу с осколочным ранением ноги и контузией.

"Мужчине оказывают необходимую медпомощь", - добавили в ОВА.

Напомним, на Херсонщине во время дежурства на блокпосту погиб полицейский Александр Чехун.

Также читайте: Сутки на Херсонщине: враг ударил по 17 населенным пунктам, ночью сбросил взрывчатку с дрона в Херсоне, есть погибший и раненые

обстрел (29050) Херсонская область (5117)
