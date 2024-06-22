Из-за удара вражеского дрона на Херсонщине во время дежурства на блокпосту погиб правоохранитель Александр Чехун. ФОТО
На Херсонщине во время дежурства на блокпосту погиб полицейский Александр Чехун.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций Нацполиции.
Как отмечается, в результате российской атаки дроном инспектор сектора реагирования патрульной полиции отделения полиции №1 Херсонского РУП, старший лейтенант полиции получил тяжелые ранения и умер в карете скорой по дороге в больницу.
Что известно о погибшем правоохранителе?
Александр начал службу в 2007 году в Государственной автомобильной инспекции УМВД Украины в Херсонской области. Служил в различных подразделениях, в частности, в батальоне патрульной службы милиции особого назначения "Херсон" и батальоне полиции особого назначения.
У 36-летнего погибшего правоохранителя остались родители, жена-полицейская и 12-летняя дочь.
Герою Слава !
співчуття рідним ...