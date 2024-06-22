РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11645 посетителей онлайн
Новости
3 162 4

Из-за удара вражеского дрона на Херсонщине во время дежурства на блокпосту погиб правоохранитель Александр Чехун. ФОТО

память,світла

На Херсонщине во время дежурства на блокпосту погиб полицейский Александр Чехун.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций Нацполиции.

Как отмечается, в результате российской атаки дроном инспектор сектора реагирования патрульной полиции отделения полиции №1 Херсонского РУП, старший лейтенант полиции получил тяжелые ранения и умер в карете скорой по дороге в больницу.

Что известно о погибшем правоохранителе?

Александр начал службу в 2007 году в Государственной автомобильной инспекции УМВД Украины в Херсонской области. Служил в различных подразделениях, в частности, в батальоне патрульной службы милиции особого назначения "Херсон" и батальоне полиции особого назначения.

У 36-летнего погибшего правоохранителя остались родители, жена-полицейская и 12-летняя дочь.

Загинув поліцейський Олександр Чехун
Загинув поліцейський Олександр Чехун

Автор: 

Нацполиция (16703) потери (4517) блокпост (276) Херсонская область (5117)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Щирі співчуття родині і близьким.
показать весь комментарий
22.06.2024 10:44 Ответить
R.I.P. Воїну !
Герою Слава !

співчуття рідним ...
показать весь комментарий
22.06.2024 11:17 Ответить
Світла памʼять Герою Украіни 😪😪😪
показать весь комментарий
22.06.2024 11:57 Ответить
Почивай з миром, вірний син українського народу!
показать весь комментарий
22.06.2024 13:11 Ответить
 
 