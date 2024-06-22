УКР
3 163 4

Через удар ворожого дрона на Херсонщині під час чергування на блокпосту загинув правоохоронець Олександр Чехун. ФОТО

память,світла

На Херсонщині під час чергування на блокпосту загинув поліцейський Олександр Чехун.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій Нацполіції.

Як зазначається, внаслідок російської атаки дроном інспектор сектору реагування патрульної поліції відділення поліції №1 Херсонського РУП, старший лейтенант поліції отримав тяжкі поранення та помер у кареті швидкої дорогою до лікарні.

Що відомо про загиблого правоохоронця?

Олександр розпочав службу в 2007 році у Державній автомобільній інспекції УМВС України в Херсонській області. Служив у різних підрозділах, зокрема, у батальйоні патрульної служби міліції особливого призначення "Херсон" та батальйоні поліції особливого призначення.

У 36-річного загиблого правоохоронця залишились батьки, дружина-поліцейська та 12-річна донька.

Загинув поліцейський Олександр Чехун
Автор: 

Нацполіція (15429) втрати (4534) блокпост (221) Херсонська область (6121)
Щирі співчуття родині і близьким.
22.06.2024 10:44 Відповісти
R.I.P. Воїну !
Герою Слава !

співчуття рідним ...
22.06.2024 11:17 Відповісти
Світла памʼять Герою Украіни 😪😪😪
22.06.2024 11:57 Відповісти
Почивай з миром, вірний син українського народу!
22.06.2024 13:11 Відповісти
 
 