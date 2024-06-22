Через удар ворожого дрона на Херсонщині під час чергування на блокпосту загинув правоохоронець Олександр Чехун. ФОТО

На Херсонщині під час чергування на блокпосту загинув поліцейський Олександр Чехун.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій Нацполіції.

Як зазначається, внаслідок російської атаки дроном інспектор сектору реагування патрульної поліції відділення поліції №1 Херсонського РУП, старший лейтенант поліції отримав тяжкі поранення та помер у кареті швидкої дорогою до лікарні.

Що відомо про загиблого правоохоронця?

Олександр розпочав службу в 2007 році у Державній автомобільній інспекції УМВС України в Херсонській області. Служив у різних підрозділах, зокрема, у батальйоні патрульної служби міліції особливого призначення "Херсон" та батальйоні поліції особливого призначення.

У 36-річного загиблого правоохоронця залишились батьки, дружина-поліцейська та 12-річна донька.



