На Херсонщині через російські обстріли горіли поля із збіжжям та лісопосадка. ФОТОрепортаж
Поблизу села Новомихайлівка, що на Херсонщині, через російські обстріли горіли поля із збіжжям та лісопосадка.
Про це у Telegram повідомила пресслужба Херсонської ОВА, інформує Цензор.НЕТ.
"Росіяни знову нищать вогнем вирощений врожай на Херсонщині. Через "приліт" загорілась лісопосадка та поля", - розповіли в ОВА.
Інформація про постраждалих не надходила.
ОВА також показала фото наслідків займання через російські обстріли.
Нагадаємо, що сьогодні, 22 червня, окупанти обстріляли Херсон та скинули вибухівку з дрона на Нововоронцовку, є постраждалі.
Саша Сайко
Az AZLK
