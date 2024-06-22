На Херсонщині через російські обстріли горіли поля із збіжжям та лісопосадка. ФОТОрепортаж

Поблизу села Новомихайлівка, що на Херсонщині, через російські обстріли горіли поля із збіжжям та лісопосадка.

Про це у Telegram повідомила пресслужба Херсонської ОВА, інформує Цензор.НЕТ.

"Росіяни знову нищать вогнем вирощений врожай на Херсонщині. Через "приліт" загорілась лісопосадка та поля", - розповіли в ОВА.

Інформація про постраждалих не надходила.

ОВА також показала фото наслідків займання через російські обстріли.

Нагадаємо, що сьогодні, 22 червня, окупанти обстріляли Херсон та скинули вибухівку з дрона на Нововоронцовку, є постраждалі.

