На Херсонщині через російські обстріли горіли поля із збіжжям та лісопосадка. ФОТОрепортаж

Поблизу села Новомихайлівка, що на Херсонщині, через російські обстріли горіли поля із збіжжям та лісопосадка.

Про це у Telegram повідомила пресслужба Херсонської ОВА, інформує Цензор.НЕТ.

"Росіяни знову нищать вогнем вирощений врожай на Херсонщині. Через "приліт" загорілась лісопосадка та поля", - розповіли в ОВА.

Інформація про постраждалих не надходила.

ОВА також показала фото наслідків займання через російські обстріли.

На Херсонщині через російські обстріли горіли поля із збіжжям та лісопосадка

На Херсонщині через російські обстріли горіли поля із збіжжям та лісопосадка

Нагадаємо, що сьогодні, 22 червня, окупанти обстріляли Херсон та скинули вибухівку з дрона на Нововоронцовку, є постраждалі.

Дивіться також: Окупанти вдень вдарили по селу Дудчани на Херсонщині, дві людини постраждали. ФОТОрепортаж

обстріл (30409) пожежа (4406) Херсонська область (6121)
