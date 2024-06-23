Дві людини постраждали внаслідок атаки з безпілотника на Станіслав
Окупаційна армія продовжує прицільно бити по мирних людях на Херсонщині. У Станіславі постраждали двоє чоловіків.
Про це повідомили в Херсонській ОВА, передає Цензор.НЕТ.
Так, унаслідок чергової атаки з безпілотника постраждали двоє жителів Станіслава. У чоловіків, 59 та 61 років, діагностували вибухові та черепно-мозкові травми, а також контузії.
Як зазначається, потерпілим надали медичну допомогу на місці. Від госпіталізації вони відмовилися.
Нагадаємо, сьогодні, 23 червня, у Бериславському районі Херсонської області внаслідок російської атаки зазнав поранення тракторист.
