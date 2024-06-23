УКР
Унаслідок атаки РФ поранено тракториста на Херсонщині: окупанти скинули на нього вибухівку з дрона

Обстріл Херсонщини

Сьогодні, 23 червня, у Бериславському районі Херсонської області внаслідок російської атаки зазнав поранення тракторист.

Про це повідомили в Херсонській ОВА, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, окупанти скинули вибухівку з дрона на 48-річного чоловіка, коли той працював у полі.

Потерпілого шпиталізували. У нього діагностували вибухову травму, уламкове поранення шиї, плеча та ноги. Нині лікарі надають йому допомогу.

Також дивіться: Наслідки ворожих обстрілів Херсонщини. ФОТОрепортаж

Нагадаємо, учора, 22 червня, поблизу села Новомихайлівка, що на Херсонщині, через російські обстріли горіли поля із збіжжям та лісопосадка.

ЦЕ "собожденіе" "боротьба с нацизмом" "защита рускоязіного население"...причому більшість херськнської якраз і були "рускоязічніе".
23.06.2024 13:01 Відповісти
шо ви понімаєте. він оприскував хімікатами із натівської біолабораторії русскофобні буряки
23.06.2024 13:04 Відповісти
Деградована кацапська мерзота вже ніколи не стане людьми. Треба винищувати їх нещадно, поки московія не розвалиться. Іншої альтернативи для існування України нема.
23.06.2024 13:15 Відповісти
Скажуть що це трактор-ракетоносій з вертикальним злетом.
23.06.2024 13:24 Відповісти
 
 