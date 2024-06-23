Унаслідок атаки РФ поранено тракториста на Херсонщині: окупанти скинули на нього вибухівку з дрона

Сьогодні, 23 червня, у Бериславському районі Херсонської області внаслідок російської атаки зазнав поранення тракторист.

Про це повідомили в Херсонській ОВА, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, окупанти скинули вибухівку з дрона на 48-річного чоловіка, коли той працював у полі.



Потерпілого шпиталізували. У нього діагностували вибухову травму, уламкове поранення шиї, плеча та ноги. Нині лікарі надають йому допомогу.

Також дивіться: Наслідки ворожих обстрілів Херсонщини. ФОТОрепортаж

Нагадаємо, учора, 22 червня, поблизу села Новомихайлівка, що на Херсонщині, через російські обстріли горіли поля із збіжжям та лісопосадка.