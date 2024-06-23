Унаслідок атаки РФ поранено тракториста на Херсонщині: окупанти скинули на нього вибухівку з дрона
Сьогодні, 23 червня, у Бериславському районі Херсонської області внаслідок російської атаки зазнав поранення тракторист.
Про це повідомили в Херсонській ОВА, передає Цензор.НЕТ.
Як зазначається, окупанти скинули вибухівку з дрона на 48-річного чоловіка, коли той працював у полі.
Потерпілого шпиталізували. У нього діагностували вибухову травму, уламкове поранення шиї, плеча та ноги. Нині лікарі надають йому допомогу.
Нагадаємо, учора, 22 червня, поблизу села Новомихайлівка, що на Херсонщині, через російські обстріли горіли поля із збіжжям та лісопосадка.
