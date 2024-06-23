Наслідки ворожих обстрілів Херсонщини. ФОТОрепортаж

На Херсонщині через російські атаки постраждали шестеро людей та знищено три гектари врожаю пшениці.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій поліції Херсонської області.

Куди поцілив ворог?

Російські агресори вкотре атакували цивільну інфраструктуру Бериславського, Каховського та Херсонського районів з артилерії, БпЛА, били керованими бомбами та завдали ракетного удару.

"Під вогневим ураженням армії рф перебували Херсон, Придніпровське, Антонівка, Понятівка, Велетенське, Іванівка, Олександрівка, Садове, Ромашкове, Інженерне, Берислав, Львове, Михайлівка, Дудчани, Нововоронцовка, Качкарівка, Новомиколаївка, Червоний Маяк та Веселе", - йдеться у повідомленні.

Наслідки ворожих обстрілів

В результаті обстрілів пошкоджень зазнали багатоповерховий та чотири приватні будинки, два цивільні та один службовий автомобіль поліції, будівля підприємства, заклад культури та господарська споруда.

"Вдень армія рф з артилерії обстріляла Дудчани, внаслідок удару на подвір’ї власного будинку постраждали 62-річний чоловік та його 42-річний син. Батька доставили до лікарні з контузією та уламковим пораненням ноги, сину надали допомогу на місці, у нього травма голови", - додають у поліції.

Окупанти атакували дроном типу FPV Нововоронцовку, постраждав 20-річний чоловік, якого з мінно-вибуховою травмою та уламковим пораненням доправили до лікарні. Також внаслідок цього удару пошкоджено службовий автомобіль поліції та цивільну автівку.

російські військові атакували ударним дроном типу FPV і Михайлівку, внаслідок вибуху пошкоджено заклад культури.

В Олександрівці, Велетенському та Антонівці через скидання боєприпасів із безпілотників пошкоджено приватний та багатоповерховий будинки, автомобіль та господарську споруду.

У Качкарівці та Ромашковому артилерійськими обстрілами пошкоджено два житлові будинки.

З авіації російські військові били шістьма керованими бомбами по населених пунктах Дар’ївської громади Херсонського району та деокупованому Веселому у Каховському районі.











"російська армія продовжує обстрілами навмисно знищувати поля із зерновими. Майже щодня у різних громадах виникають пожежі, вигорають полезахисні смуги та ліси, гектари пшениці та інших зернових культур. Через постійні атаки, спекотну та вітряну погоду гасити такі займання вкрай важко, також російські війська навмисно не дають ліквідовувати вогонь, обстрілюючи рятувальників. Чергова атака російської армії, цього разу ракетний удар по одному з населених пунктів Високопільської громади Бериславського району, призвела до пожежі лісосмуги та засіяного поля з пшеницею. Вогонь загасили працівники ДСНС, знищено близько трьох гектарів врожаю, на місці пожежі залишилася випалена земля", - наголошують у поліції.

Під ворожим вогнем із лівого берега Дніпра були і житлові квартали Херсона. Найбільше від атак противника потерпали жителі Дніпровського району. Вночі в результаті артилерійського обстрілу отримав поранення 59-річний чоловік, у нього уламкові поранення ніг.

Вдень у Антонівці поблизу Херсона під російський артилерійський обстріл потрапили двоє чоловіків. У 37-річного потерпілого мінно-вибухова травма та поранення ока, у 44-річного - вибухова травма та уламкове поранення лопаткової ділянки. Снарядами у селищі пошкоджено приватний будинок, автомобіль і будівлю підприємства.

На місцях влучань працювали слідчі, вибухотехніки та криміналісти. Поліцейські проводили огляд місць подій, збирали речові докази та фіксували наслідки ударів військ рф.

За минулу добу поліція відреагувала на 163 заяви і повідомлення громадян про кримінальні правопорушення та інші події. Відкрито три провадження за ст. 438 "Порушення законів та звичаїв війни" Кримінального кодексу України.