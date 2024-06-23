УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10228 відвідувачів онлайн
Новини Війна
400 0

Окупанти поцілили у цивільну інфраструктуру Херсонщини: 5 людей зазнали поранення

Обстріли Дудчан 22 червня

Війська РФ продовжують обстрілювати територію Херсонщини.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, під вогнем та авіаударами перебували Червоний Маяк, Дніпровське, Кізомис, Ромашкове, Дудчани, Михайлівка, Берислав, Качкарівка, Олександрівка, Нововоронцовка, Веселе, Понятівка, Іванівка, Антонівка, Велетенське, Станіслав, Придніпровське, Садове, Новомиколаївка та місто Херсон.Також ворог здійснив ракетний удар по Бериславському району.

"російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області, зокрема пошкоджено багатоповерхівку та 6 приватних будинків. Було зафіксоване влучання в заклади культури, підприємство та пошту; пошкоджені господарські споруди та атомобілі", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Херсонщині через російські обстріли горіли поля із збіжжям та лісопосадка. ФОТОрепортаж

Також зазначається, що через російську агресію 5 людей дістали поранення.

Автор: 

обстріл (30409) Херсон (3567) Херсонська область (6121)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
 
 