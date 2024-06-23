Оккупанты попали в гражданскую инфраструктуру Херсонщины: 5 человек получили ранения

Войска РФ продолжают обстреливать территорию Херсонщины.

Об этом сообщил в телеграмм-канале председатель Херсонской ОГА Александр Прокудин, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, под огнем и авиаударами находились Червоный Маяк, Днепровское, Кизомыс, Ромашково, Дудчаны, Михайловка, Берислав, Качкаровка, Александровка, Нововоронцовка, Веселое, Понятовка, Ивановка, Антоновка, Велетенское, Станислав, Приднепровское, Садовое, Новониколаевка и город Херсон.

"Российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области, в частности повреждены многоэтажка и 6 частных домов. Было зафиксировано попадание в учреждения культуры, предприятие и почту; повреждены хозяйственные постройки и автомобили", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что из-за российской агрессии 5 человек получили ранения.