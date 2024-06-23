Последствия вражеских обстрелов Херсонщины. ФОТОРЕПОРТАЖ

На Херсонщине из-за российских атак пострадали шесть человек и уничтожено три гектара урожая пшеницы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций полиции Херсонской области.

Куда попал враг?

Российские агрессоры в очередной раз атаковали гражданскую инфраструктуру Бериславского, Каховского и Херсонского районов из артиллерии, БпЛА, били управляемыми бомбами и нанесли ракетный удар.

"Под огневым поражением армии рф находились Херсон, Приднепровское, Антоновка, Понятовка, Велетенское, Ивановка, Александровка, Садовое, Ромашково, Инженерное, Берислав, Львов, Михайловка, Дудчаны, Нововоронцовка, Качкаровка, Новониколаевка, Червоный Маяк и Веселое", - говорится в сообщении.

Последствия вражеских обстрелов

В результате обстрелов повреждениям подверглись многоэтажный и четыре частных дома, два гражданских и один служебный автомобиль полиции, здание предприятия, учреждение культуры и хозяйственная постройка.

"Днем армия рф из артиллерии обстреляла Дудчаны, в результате удара во дворе собственного дома пострадали 62-летний мужчина и его 42-летний сын. Отца доставили в больницу с контузией и осколочным ранением ноги, сыну оказали помощь на месте, у него травма головы", - добавляют в полиции.

Оккупанты атаковали дроном типа FPV Нововоронцовку, пострадал 20-летний мужчина, которого с минно-взрывной травмой и осколочным ранением доставили в больницу. Также в результате этого удара поврежден служебный автомобиль полиции и гражданский автомобиль.

Российские военные атаковали ударным дроном типа FPV и Михайловку, в результате взрыва повреждено учреждение культуры.

В Александровке, Великанском и Антоновке из-за сброса боеприпасов с беспилотников повреждены частный и многоэтажный дома, автомобиль и хозяйственная постройка.

В Качкаровке и Ромашково артиллерийскими обстрелами повреждены два жилых дома.

С авиации российские военные били шестью управляемыми бомбами по населенным пунктам Дарьевской громады Херсонского района и деоккупированному Веселому в Каховском районе.











"российская армия продолжает обстрелами намеренно уничтожать поля с зерновыми. Почти ежедневно в разных громадах возникают пожары, выгорают полезащитные полосы и леса, гектары пшеницы и других зерновых культур. Из-за постоянных атак, жаркой и ветреной погоды тушить такие возгорания крайне трудно, также российские войска намеренно не дают ликвидировать огонь, обстреливая спасателей. Очередная атака российской армии, на этот раз ракетный удар по одному из населенных пунктов Высокопольской громады Бериславского района, привела к пожару лесополосы и засеянного поля с пшеницей. Огонь потушили работники ГСЧС, уничтожено около трех гектаров урожая, на месте пожара осталась выжженная земля", - отмечают в полиции.

Под вражеским огнем с левого берега Днепра были и жилые кварталы Херсона. Больше всего от атак противника страдали жители Днепровского района. Ночью в результате артиллерийского обстрела получил ранения 59-летний мужчина, у него осколочные ранения ног.

Днем в Антоновке вблизи Херсона под российский артиллерийский обстрел попали двое мужчин. У 37-летнего пострадавшего минно-взрывная травма и ранение глаза, у 44-летнего - взрывная травма и осколочное ранение лопаточной области. Снарядами в поселке повреждены частный дом, автомобиль и здание предприятия.

На местах попаданий работали следователи, взрывотехники и криминалисты. Полицейские проводили осмотр мест событий, собирали вещественные доказательства и фиксировали последствия ударов войск РФ.

За минувшие сутки полиция отреагировала на 163 заявления и сообщения граждан об уголовных правонарушениях и других событиях. Открыто три производства по ст. 438 "Нарушение законов и обычаев войны" Уголовного кодекса Украины.