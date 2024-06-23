РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9993 посетителя онлайн
Новости Агрессия России против Украины Война
936 4

В результате атаки РФ ранен тракторист на Херсонщине: оккупанты сбросили на него взрывчатку с дрона

Обстріл Херсонщини

Сегодня, 23 июня, в Бериславском районе Херсонской области в результате российской атаки получил ранения тракторист.

Об этом сообщили в Херсонской ОГА, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, оккупанты сбросили взрывчатку с дрона на 48-летнего мужчину, когда тот работал в поле.

Пострадавшего госпитализировали. У него диагностировали взрывную травму, осколочное ранение шеи, плеча и ноги. Сейчас врачи оказывают ему помощь.

Также читайте: Последствия вражеских обстрелов Херсонщины. ФОТОРЕПОРТАЖ

Напомним, вчера, 22 июня, вблизи села Новомихайловка, что на Херсонщине, из-за российских обстрелов горели поля с зерном и лесопосадка.

Автор: 

обстрел (29135) Херсонская область (5130)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
ЦЕ "собожденіе" "боротьба с нацизмом" "защита рускоязіного население"...причому більшість херськнської якраз і були "рускоязічніе".
показать весь комментарий
23.06.2024 13:01 Ответить
шо ви понімаєте. він оприскував хімікатами із натівської біолабораторії русскофобні буряки
показать весь комментарий
23.06.2024 13:04 Ответить
Деградована кацапська мерзота вже ніколи не стане людьми. Треба винищувати їх нещадно, поки московія не розвалиться. Іншої альтернативи для існування України нема.
показать весь комментарий
23.06.2024 13:15 Ответить
Скажуть що це трактор-ракетоносій з вертикальним злетом.
показать весь комментарий
23.06.2024 13:24 Ответить
 
 