В результате атаки РФ ранен тракторист на Херсонщине: оккупанты сбросили на него взрывчатку с дрона

Сегодня, 23 июня, в Бериславском районе Херсонской области в результате российской атаки получил ранения тракторист.

Об этом сообщили в Херсонской ОГА, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, оккупанты сбросили взрывчатку с дрона на 48-летнего мужчину, когда тот работал в поле.



Пострадавшего госпитализировали. У него диагностировали взрывную травму, осколочное ранение шеи, плеча и ноги. Сейчас врачи оказывают ему помощь.

Напомним, вчера, 22 июня, вблизи села Новомихайловка, что на Херсонщине, из-за российских обстрелов горели поля с зерном и лесопосадка.