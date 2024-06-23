Российские оккупанты ранили 87-летнюю женщину на Запорожье
23 июня россияне обстреляли село Верхняя Терса Пологовского района Запорожской области.
Об этом в своем телеграм-канале написал глава Запорожской ОГА Иван Федоров, передает Цензор.НЕТ.
В результате обстрела повреждены дома мирных людей.
"Под вражеский огонь попала жительница села, которая как раз хозяйничала во дворе собственного дома. Женщину с осколочным ранением ног доставили в больницу", - отметил Федоров.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Dust
показать весь комментарий23.06.2024 21:23 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль