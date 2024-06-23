РУС
Новости
Российские оккупанты ранили 87-летнюю женщину на Запорожье

Обстріл Запорізької області 23 червня

23 июня россияне обстреляли село Верхняя Терса Пологовского района Запорожской области.

Об этом в своем телеграм-канале написал глава Запорожской ОГА Иван Федоров, передает Цензор.НЕТ.

В результате обстрела повреждены дома мирных людей.

"Под вражеский огонь попала жительница села, которая как раз хозяйничала во дворе собственного дома. Женщину с осколочным ранением ног доставили в больницу", - отметил Федоров.

Читайте: В результате вражеского авиаудара по Торецку погибла женщина

Запорожье (2739) обстрел (29135)
