Российские оккупанты ранили 87-летнюю женщину на Запорожье

23 июня россияне обстреляли село Верхняя Терса Пологовского района Запорожской области.

Об этом в своем телеграм-канале написал глава Запорожской ОГА Иван Федоров, передает Цензор.НЕТ.

В результате обстрела повреждены дома мирных людей.

"Под вражеский огонь попала жительница села, которая как раз хозяйничала во дворе собственного дома. Женщину с осколочным ранением ног доставили в больницу", - отметил Федоров.

